Владельцы и руководители компании-банкрота ответят за ее безнадежный налоговый долг

Верховный суд РФ (ВС) разъяснил, что признание налоговой задолженности компании безнадежной не спасет контролирующих бизнес лиц от субсидиарной ответственности. Речь идет о случаях, когда незаконные действия владельцев и руководителей обанкротившейся организации как раз и привели к невозможности взыскания с нее недоимки в бюджет.

Рассмотренный ВС спор касался налоговых претензий к ООО «СтройОптСити». По итогам выездной проверки компанию обвинили в том, что она незаконно применяла вычеты и безосновательно выводила средства в пользу фирм-однодневок. Но дело о банкротстве юрлица прекратили из-за отсутствия средств на финансирование процедуры. Уже вне банкротного процесса налоговая инспекция потребовала привлечь нескольких контролирующих компанию лиц к субсидиарной ответственности по ее долгам на сумму более 21 млн руб.

Однако арбитражные суды в иске отказали, пояснив, что задолженность безнадежна к взысканию и удалена из картотеки ФНС. Это, по мнению судов, является безусловным основанием для освобождения контролировавших компанию лиц от субсидиарной ответственности. Но по жалобе ФНС дело передали в экономколлегию ВС, которая отменила эти решения и направила спор на новое рассмотрение в апелляцию .pdf.

ВС объяснил, что невозможность взыскания долга с организации может быть прямым следствием противоправного вывода активов ее руководством и в таком случае списание долга в качестве безнадежного не освобождает контролирующих компанию лиц от обязанности его погасить. Иной подход позволил бы бенефициарам, прикрываясь неплатежеспособностью бизнеса, безнаказанно уклоняться от уплаты налогов, подчеркнула коллегия судей. К тому же налоговый долг признан безнадежным не из-за упущений в работе или неправомерных действий налоговой инспекции, а лишь из-за отсутствия перспектив его взыскания с фактически несостоятельной компании.

Ян Назаренко