Арбитражный центр при РСПП сообщил о рекордном снижении числа исков в 2025 году

За 2025 год Арбитражный центр (АЦ) при Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) принял к производству 419 исков на сумму в общей сложности 20,1 млрд руб. Это наименьшее количество исков за последние шесть лет (с 2020 по 2025 год), говорится в отчете центра. В 2024 году обращений было на 109 больше, а их общая стоимость — на 81,7 млрд руб. выше.

По размеру требований, согласно данным арбитража, преобладает «средний» сегмент — дела от 1 млн до 5 млн руб. (30,5%) и до 1 млн руб. (25,1%). Самые дорогие споры с ценой иска от 100 млн до 500 млн руб. составили 5,3% от всех дел, а свыше 500 млн руб.— всего 2,4%. Тяжбы чаще всего связаны с договорами купли-продажи и поставки (43,7% дел), подряда (24,6%) и оказания услуг (11,5%). Всего за 2025 год АЦ при РСПП успел рассмотреть 354 дела, из них 79 дел в ускоренном арбитраже, а 186 дел — с использованием видео-конференц-связи. Существенная часть нагрузки пришлась на региональные отделения центра: они приняли к производству больше половины всех заявлений (235 исков).

В прошлом году в арбитраже проходило 22 международных разбирательства, общая сумма требований по ним превысила 2,3 млрд руб. Среди иностранных участников споров в статистике указаны: Египет (6 дел), Казахстан (3), ОАЭ (3), Узбекистан (3), Турция (3), а также Армения (1), Белоруссия (1), Кипр (1) и Гонконг (1).

Рассмотрение внутрироссийских споров происходит в довольно сжатые сроки. Так, средняя продолжительность рассмотрения дела составила 80 дней со дня формирования состава третейского суда до завершения разбирательства, а если считать с момента поступления иска — 99 дней. По международным спорам сроки чуть длиннее: 87 дней со дня формирования коллегии арбитров до конца процесса и 125 дней, если отсчитывать время с даты подачи иска.

Варвара Кеня