Взлеты и падения

Уже почти 20 лет Центр исследований гражданского общества и некоммерческого сектора Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ) изучает отношение россиян к работе НКО. Схема исследований была разработана в 2006 году и с тех пор практически не менялась, что позволяет глубоко и точно проанализировать изменения, происходящие со временем, и проследить причинно-следственные связи. Дискуссия на эту тему прошла 24 февраля в московском Центре развития благотворительности и социальной активности «Благосфера».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Оксана Пашина

Оксана Пашина



В 2025 году социологи НИУ ВШЭ опросили 2 тыс. респондентов из всех регионов России. За годы исследований число опрошенных доходило и до 54 тыс., но эксперты пришли к выводу, что для репрезентативности мониторинга 2 тыс.— это оптимально.

Социологи изучают три основных показателя: информированность, доверие и участие россиян в деятельности негосударственных НКО. По результатам исследования в 2025 году, информированность россиян о деятельности НКО составляет 80%, уровень доверия — 55%, активность участия людей в работе НКО — 29%.

— Базовым показателем из этих трех является все-таки доверие, а оно выросло существенно,— отмечает Ирина Мерсиянова, директор Центра исследований гражданского общества и некоммерческого сектора НИУ ВШЭ.— Уровень информированности зависит от того, где живет человек. В крупных городах он выше (86%), в небольших населенных пунктах, селах — ниже (66%). Кроме того, мы спрашиваем у респондентов о разных типах НКО и гражданских инициатив.

Чаще россияне знают о садовых товариществах, профсоюзах и объединениях собственников жилья. Благотворительные фонды — на 12-м месте, о них упомянули 18% опрошенных.

Больше половины респондентов (56%) получают информацию о работе НКО «от других людей», этот показатель остается самым высоким на протяжении всех 20 лет. На втором месте в 2025 году — интернет, который за эти годы вырос с 4 до 27%. Однако по сравнению с 2023–2024 годами людей, узнающих о деятельности НКО из интернета, стало меньше.

— Это связано с последними законодательными актами,— считает Наталья Каминарская, директор центра «Благосфера».— Допустим, у НКО была одна площадка в интернете, на которой организация работала, занималась фандрайзингом, публиковала свои данные и отчеты. Площадка закрылась, организация освоила новую — она тоже закрылась, пришлось переходить на третью. С каждым таким переходом обязательно теряется часть аудитории, а наработать новую небыстро и непросто.

Данные исследования также свидетельствуют о том, что публикаций в местных и федеральных СМИ о работе НКО стало существенно меньше. Если в 2007 году информацию из этих источников получали 40% респондентов, то в 2025-м — только 23%.

Если рассматривать три основных показателя развития НКО в виде графика, то за 20 лет четко видны взлеты и падения, которых, впрочем, было немного. В 2011 году наблюдался пик роста доверия россиян к НКО — с 35% до 58%. Это произошло на фоне внесения изменений в Налоговый кодекс в отношении некоммерческих организаций и благотворительной деятельности. Многие НКО тогда были освобождены от НДС, а благотворители стали получать налоговые вычеты.

В 2015 году — резкое падение по всем трем базовым показателям. Уровень информированности снизился до 71%, доверия — до 38%, участия — до 16%. Тогда был принят закон о нежелательных организациях, а у многих россиян аббревиатура НКО начала ассоциироваться с иностранными агентами.

Однако уже в 2017 году снова наблюдается значительный рост и доверия, и информированности, и вовлеченности. Тогда уровень доверия к НКО и информированности был даже выше, чем в 2025 году,— 65 и 85% соответственно. Социологи связывают этот пик с волной публикаций о волонтерах и посланием президента РФ, в котором он заявил о необходимости государственной поддержки НКО, волонтерства и благотворительности.

С 2019 года и по настоящее время графики изменения информированности, доверия и участия россиян в работе НКО из кривой постепенно превратились в прямую. Что означает, наверное, стабильность. И это не так плохо.

Оксана Пашина, корреспондент Русфонда