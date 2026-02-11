Правительство выделит малому бизнесу приграничных регионов 7,4 млрд
Правительство РФ планирует направить около 7,4 млрд руб. на поддержку малого и среднего предпринимательства в Белгородской, Курской и Брянской областях. Средства будут выделены в рамках льготных программ поддержки на 2026–2027 годы. Об этом сообщается на сайте Минэкономразвития со ссылкой на выступление министра экономического развития Максима Решетникова на заседании Госдумы.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Финансирование предусмотрено на компенсацию утраченного или поврежденного оборудования и объектов недвижимости. Кроме того, предпринимателям планируется предоставлять займы на инвестиционные и оборотные цели.
Также, по словам господина Решетникова, для субъектов малого и среднего бизнеса предполагается обеспечить гарантированный сбыт продукции. Подробности механизма реализации мер поддержки не уточняются.
В ноябре прошлого года сообщалось, что правительство выделяло 1,7 млрд руб. малому и среднему бизнесу Белгородской области. Деньги уже поступили в распоряжение региональной власти, рассказывал губернатор Вячеслав Гладков.