Правительство выделит малому бизнесу приграничных регионов 7,4 млрд

Правительство РФ планирует направить около 7,4 млрд руб. на поддержку малого и среднего предпринимательства в Белгородской, Курской и Брянской областях. Средства будут выделены в рамках льготных программ поддержки на 2026–2027 годы. Об этом сообщается на сайте Минэкономразвития со ссылкой на выступление министра экономического развития Максима Решетникова на заседании Госдумы.

Финансирование предусмотрено на компенсацию утраченного или поврежденного оборудования и объектов недвижимости. Кроме того, предпринимателям планируется предоставлять займы на инвестиционные и оборотные цели.

Также, по словам господина Решетникова, для субъектов малого и среднего бизнеса предполагается обеспечить гарантированный сбыт продукции. Подробности механизма реализации мер поддержки не уточняются.

В ноябре прошлого года сообщалось, что правительство выделяло 1,7 млрд руб. малому и среднему бизнесу Белгородской области. Деньги уже поступили в распоряжение региональной власти, рассказывал губернатор Вячеслав Гладков.

Анна Швечикова