Греф: сумма отчислений «Сбера» в госбюджет за 2025 год превысила 1,3 трлн рублей

Общая сумма поступлений в государственный бюджет России от «Сбера» в 2025 году превысила 1,3 трлн руб. Об этом сообщил президент, председатель правления «Сбера» Герман Греф, передает пресс-служба банка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

По словам господина Грефа, 543 млрд руб. кредитной организации пришлось на налог на прибыль. С учетом всех остальных налоговых статей и страховых взносов общая сумма выплат банка превысила 948 млрд руб.

Помимо этого, в прошлом году «Сбер» выплатил рекордные в своей истории дивиденды акционерам — 786,9 млрд руб. Половина этой суммы пошла в казну государства как основного акционера в лице Минфина, отметили в пресс-службе.

В 2024 году сумма поступлений в госбюджет от «Сбера» составила 1 трлн руб.