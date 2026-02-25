Волонтеров проверят на благонадежность

Общественные проекты помощи участникам специальной военной операции (СВО) требуют мониторинга, а добросовестные инициативы такого рода необходимо отделить от тех, где эта тема используется в корыстных целях. К такому выводу пришли 25 февраля члены координационного совета Общественной палаты РФ по инициативам поддержки участников СВО. Одним из способов решения этой проблемы, по их мнению, может стать создание белых и черных списков подобных проектов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Как отмечалось в ходе заседания, за время СВО сформировался широкий слой волонтерских и общественных программ — от крупных фондов до неформальных инициатив, занимающихся сбором гуманитарной помощи, психологической поддержкой и сопровождением семей военнослужащих. Но одновременно выросло и число проектов, чья деятельность либо не подтверждается результатами, либо вызывает вопросы с точки зрения этики и прозрачности. По оценке члена Российской ассоциации по связям с общественностью Елены Август, особенно чувствительно злоупотребление доверием в сфере гуманитарных инициатив, работающих напрямую с участниками СВО и их родственниками.

Решить эту проблему, по мнению многих участников заседания, можно путем создания реестра благонадежных проектов, которым могли бы пользоваться органы власти, фонды и общественные структуры. Правда, некоторые из общественников оговаривались, что универсальных решений здесь быть не может, а любые попытки регулирования должны учитывать разнообразие форм волонтерской деятельности и не подрывать доверие между фронтом и тылом.

Как пояснил “Ъ” председатель координационного совета Александр Луконин, в волонтерской среде механизмы саморегуляции зачастую работают быстрее, чем формальные проверки: недобросовестные проекты, как правило, довольно быстро выявляются самими гуманитарщиками.

Вместе с тем, по его словам, сохраняется системная проблема, связанная с финансовой прозрачностью: в частности, сборы на личные банковские карты нередко оборачиваются блокировкой счетов у добросовестных волонтеров, тогда как мошеннические схемы продолжают обходить ограничения. Одним из возможных решений господин Луконин назвал проработку специального банковского инструмента для гуманитарных проектов по поддержке СВО. Речь идет о верифицированных счетах или картах с автоматизированным налоговым учетом, которые позволили бы тем, кто действительно занимается помощью, работать легально и без риска блокировок. Этот вопрос планируется обсуждать с представителями банков, профильных министерств и ФНС.

Отдельно участники заседания обсудили случаи агрессивной или некорректной рекламной активности, связанной с СВО. Например, член координационного совета Максим Ананьев рассказал о билборде, который зазывал граждан заключить контракт с вооруженными силами, обещая им выплату под 17 млн руб. «А это, между прочим, суммарная выплата за само заключение (контракта.— “Ъ”), за ранение и за смерть — можете себе представить?» — возмущался господин Ананьев.

За годы СВО предпринималось уже множество попыток упорядочить работу гуманитарных организаций, но подобные инициативы нередко либо мешали реальной работе волонтеров, либо вводили чрезмерные ограничения, не учитывающие практические условия снабжения, говорит волонтер и руководитель цеха проекта «Народная аптечка» Савва Федосеев. Ключевым вопросом, по его мнению, является отсутствие понятных критериев: кто именно должен оценивать проекты, какие показатели считать определяющими и как избежать субъективности.

В противном случае, отмечает господин Федосеев, возникает риск политизации и использования реестров в репутационных или личных конфликтах внутри сообщества.

В то же время при прозрачных правилах подобный инструмент мог бы быть полезен — например, для быстрой проверки партнеров и повышения доверия между организациями, признает эксперт. По его словам, оптимальным решением могла бы стать многоуровневая система оценки, а не жесткое деление на «белых» и «черных». Вместе с тем роль волонтерского сообщества за время СВО изменилась, подчеркивает Савва Федосеев: если поначалу именно гражданские инициативы во многом закрывали критические потребности армии, то сегодня их функция все больше заключается в поддержании связи между фронтом и тылом. И именно эту роль, по его мнению, важно сохранить, не разрушив ее избыточным регулированием.

Дмитрий Сотак