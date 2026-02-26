«Туту» займется интуристами

Сервис путешествий «Туту» планирует заниматься развитием въездного туризма и работой с иностранными туристами. Об этом рассказал в интервью «Ъ» гендиректор компании Вячеслав Дусалеев.

По его словам, компания анализирует потребности клиентов и создает новые предложения. Сейчас направление въездного туризма перспективно, в том числе за счет либерализации визового режима.

«Туту» рассматривает возможность приема зарубежных карт и перевода сервиса на английский, китайский и другие языки, чтобы сделать его доступным для иностранцев. При этом, Вячеслав Дусалеев отметил, что для выхода на этот рынок нужны партнеры. Отвечая на вопрос о конкуренции за китайский турпоток, гендиректор допустил сотрудничество с другими сервисами, например, Trip.com. Компания думает над разными вариантами партнерства.

О том, как устроен бизнес «Туту», читайте в интервью Вячеслава Дусалеева “Ъ”.

Мария Бархатова, Александра Мерцалова