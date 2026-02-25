Британский регулятор объявил о сборе данных для контроля за соблюдением санкций

Британское управление по контролю за применением санкций (OFSI) сообщило о сборе доказательств работы санкций. Информацию можно загрузить на сайт британского казначейства до 13 апреля.

В OFSI попросили бизнес и общество поделиться доказательствами и примерами по трем вопросам:

как финансовые санкции применяются по причине «гипотетического контроля» над компанией;

какое влияние это оказывает на расходы бизнеса по соблюдению нормативных требований и на юридические риски;

помогают ли существующие в Великобритании правовые концепции и типологии контроля разобраться, кто реально владеет бизнесом и контролирует его.

Запрос адресован предприятиям, финансовым учреждениям, юристам и специалистам по вопросам соблюдения санкционных требований, гражданскому обществу и любым другим заинтересованным сторонам. По мнению ведомства, полученная информация поможет понять, насколько подход к санкциям является четким, эффективным и соразмерным, чтобы меры оставались жесткими по отношению к тем, на кого они направлены, но при этом были приемлемы для легального бизнеса.

Варвара Кеня