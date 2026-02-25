Отдых с примесью мазута

На пляжах тайского острова Пхукет обнаружили сгустки мазута. Разлив нефтепродуктов произошел еще 7 февраля после крушения контейнеровоза Sealloyd Arc. Судно шло под флагом Панамы из Малайзии в Бангладеш. Нефтяной след растянулся на 7,5 км в длину и до 1,5 км в ширину, сообщали местные СМИ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Adrees Latif AL / TW / Reuters Фото: Adrees Latif AL / TW / Reuters

Сейчас Telegram-каналы публикуют кадры загрязненных пляжей, лодок, а также испорченной обуви отдыхающих. Официально власти не предупреждали туристов о последствиях для здоровья и экологии. И принятых мер для ликвидации последствий разлива недостаточно, считает админ Telegram-канала «Реальный Таиланд»:

«Судно затонуло. Слава богу, оно перевозило не топливо, но при этом несло 100 тыс. тонн мазута. Какие-то опасные контейнеры с отходами на нем тоже были. Поначалу пятно уплывало от острова, но, похоже, течения сменились, и теперь нефть мазут уже к острову. Пока что есть только информация с пляжа Януи. Скорее всего, скоро до Най Харна доплывет. Посмотрим, что будет дальше.

Власти ввели людей в небольшое заблуждение тем, что сказали, что все супер, никому не нужно переживать, никакой паники, пятно уходит в сторону от острова. И все забыли об этом на пару дней. В итоге сейчас на пляжах мазут появляется. И еще создавали имитацию бурной деятельности, что собирают там нефть, какие-то катера отправили, что-то пытались в воде вылавливать. Но, похоже, с этим у них тоже какие-то проблемы».

Турагентства продолжат предлагать российским путешественникам поездки на Пхукет. Пока экологическая обстановка не вызывает опасений и официальных рекомендаций менять направление для отдыха нет, отметил генеральный директор сети турагентств «Розовый слон» Алексан Мкртчян:

«Из России есть рейсы на Пхукет из 12 городов. Только из Москвы ежедневно летают шесть самолетов, рассчитанных на 2-2,5 тыс. человек. Я сейчас нахожусь на пляже Ката. Никакого мазута здесь сейчас нет, к счастью. Собираюсь поехать на Патонг. И я сам узнал информацию о мазуте из новостей, хотя уже четвертый день нахожусь на Пхукете.

Сейчас, по самым скромным подсчетам, около 100 тыс. россиян находится здесь и на прилегающих островах. Естественно, если бы мы увидели мазут, то уже об этом бы говорили. Власти пока ничего не сообщают. На пляжах мы не видим ничего подобного тому, что пишут СМИ. Может быть, завтра мы что-то увидим, но вот сегодня все купаются».

Местный депутат Чалермпонг Сэнгди опубликовал обращение к властям с требованием бороться с разливом. Он настаивает, что нефтепродукты представляют серьезную угрозу как для морской экосистемы, так и для туристической экономики Пхукета. К основным зонам риска он относит острова Кео Ной и Кео Яй, рядом с которыми находятся коралловые рифы.

Юлия Савина