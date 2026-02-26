Сервис путешествий «Туту» будет готов к IPO через два-три года

«Туту» рассматривает вариант выхода на биржу через два-три года. Об этом интервью “Ъ” заявил гендиректор сервиса путешествий Вячеслав Дусалеев. По его словам, сейчас компания не испытывает сильной необходимости в получении дополнительных средств. Бизнес не испытывает дефицита финансов. Однако проведение IPO рассматривается как возможность получить справедливую розничную оценку и прозрачность для инвесторов, добавил господин Дусалеев. «В приоритете — привлечение совладельцев из числа активных пользователей сервисом, в частности премиальной аудитории, которая часто путешествует»,— отмечает топ-менеджер.

«Туту» перестраивает процессы, в том числе меняется и бизнес-модель, поэтому о возможных параметрах IPO, по словам Вячеслава Дусалеева, говорить еще рано. В рамках подготовки первичного размещения акций на биржи для увеличения капитализации сервис рассматривает варианты покупок других компаний. Господин Дусалеев считает, что приобретение готового бизнеса позволяет ускорить развитие — по сравнению с созданием проектов с нуля, что требует не меньше трех—пяти лет.

Подробнее о том, как устроен бизнес «Туту», читайте в интервью Вячеслава Дусалеева, которое будет опубликовано на сайте “Ъ” позднее.

Мария Бархатова, Александра Мерцалова