Скорректированная чистая прибыль «Черкизово» снизилась на 4,4% в 2025 году

Группа «Черкизово», один из крупнейших российских производителей мяса, опубликовала отчетность по МСФО за 2025 год. Выручка компании выросла на 11,4% и составила 288,7 млрд руб. Скорректированная валовая прибыль выросла на 10,3%, до 76,5 млрд руб. Скорректированный показатель EBITDA увеличился на 21,8%, до 56,47 млрд руб. Рентабельность по скорректированному показателю EBITDA повысилась до 19,6% с 17,9% в предыдущем году.

При этом скорректированная чистая прибыль (не включает в себя чистое изменение справедливой стоимости биологических активов и некоторые другие статьи) компании снизилась на 4,4% год к году, до 19,5 млрд руб. Это произошло из-за существенного роста чистых процентных расходов (с 11,3 млрд руб. в 2024 году до 19,5 млрд руб. в 2025 году) на фоне высокой стоимости заемных средств в экономике. В этих условиях группа сократила капитальные затраты на 33,1%, до 24,3 млрд руб., сосредоточившись на высокодоходных и стратегических проектах.

В частности, в прошлом году группа завершила модернизацию площадок по выращиванию бройлеров в Челябинской области, вложив в проект 4,2 млрд руб. Также компания направила 6,2 млрд руб. на расширение производства мяса птицы в Алтайском крае и 0,9 млрд руб.— на запуск цеха по производству мяса механической обвалки в Курской области. Среди других важных проектов «Черкизово» — продолжение реализации трехлетней программы модернизации предприятий по убою бройлеров в Челябинской области и Башкирии. Общий объем инвестиций в нее за три года — более 4 млрд руб.

Значимым драйвером положительных результатов группы в 2025 году стал существенный рост продаж в сегменте фудсервиса (+19% в денежном и +17% в натуральном выражении). Экспортные продажи выросли на 11% в денежном и на 20% в натуральном выражении. Также компания произвела рекордный объем мяса бройлеров — 1,1 млн тонн (в живом весе). «С учетом объемов свинины (336 тыс. тонн) и объемов индейки (82 тыс. тонн) компания впервые в своей истории произвела за год суммарно более 1,5 млн тонн мяса в живом весе»,— сообщается в пресс-релизе.