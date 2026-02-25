«Дом.РФ»: доля продаж жилья в ипотеку составила 73%

В прошлом году застройщики продали более 25 млн кв. м жилой недвижимости в новостройках. Об этом сообщил управляющий директор головного регионального центра банка «Дом.РФ» Александр Галичанин. По его словам, спрос в денежном выражении вырос на 11% год к году и достиг 5,2 трлн руб. Доля продаж жилья в ипотеку составила 73%, за наличные и в рассрочку — 27%.

«Мы еще в сильной зависимости от госпрограмм, но видим, что люди готовы платить за качество даже в условиях охлаждения рынка»,— отметил господин Галичанин на конференции ИД «Коммерсантъ».

Как рассказал эксперт, в 2025 году ввод жилья в России незначительно вырос до 108 млн кв. м. При этом на сектор индивидуального строительства (ИЖС) пришлось 59% всего ввода жилья. В сегменте набирают популярность сделки с использованием эскроу-счетов, еще один тренд — омоложение портрета загородного жителя, добавил он.

По данным Объединенного кредитного бюро, в прошлом году россияне оформили 966 тыс. ипотечных кредитов. Это стало минимальным значением с 2018 года. Первый месяц 2026 года стал рекордным для рынка ипотечного кредитования с 2013 года. Объем выдачи достиг 421 млрд руб., превысив январский результат предшествующего года в 3,5 раза. В основном рост произошел за счет выдачи семейной ипотеки в преддверии вступления в силу более жестких требований к заемщикам. В дальнейшем эксперты ожидают снижения выдачи льготной ипотеки, восполнить которое рыночные программы пока не смогут из-за сохранения высоких ставок.