Подросток пострадал в результате налета БПЛА на Брянскую область

В результате налета беспилотников ВСУ на поселок Витемля Погарского района в Брянской области ранен 14-летний подросток. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

«В результате намеренного террористического удара ранен 14-летний ребенок»,— написал господин Богомаз в Telegram-канале. Как сообщил губернатор, мальчик доставлен в больницу, ему оказана необходимая медицинская помощь.

На месте детонации БПЛА работают оперативные и экстренные службы. Также поврежден автомобиль. В течение ночи средства ПВО перехватили и уничтожили 24 беспилотника самолетного типа над Брянской областью.