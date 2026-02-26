Российские маркетплейсы покинули почти 7% продавцов за 2025 год

С февраля по декабрь 2025 года количество активных селлеров на российском рынке онлайн-торговли сократилось почти на 6,9%, подсчитали в Точка-банке. Число новых предпринимателей упало на 17,8%, до 149,7 тыс.

Уход продавцов связан с ростом издержек. Комиссии маркетплейсов для российских селлеров составляют 25–40% от выручки, а с учетом логистики, хранения и рекламы — 50–70%, поясняет гендиректор сервиса «МойСклад» Аскар Рахимбердиев. За три года логистика подорожала на 33–89%, комиссии — на 58–63%.

На рынок активнее выходят зарубежные продавцы с комиссиями 11–15%. «Иностранные предприниматели часто используют серые схемы и не несут этих расходов, из-за чего разница в прибыли между российскими и зарубежными селлерами может составлять 20–30%», — утверждает гендиректор МАРМП Алексей Молодых.

В Wildberries парируют, что зарубежные селлеры сталкиваются с другими барьерами: длительными сроками доставки, таможней и пошлинами. Их продажи ниже из-за плохой видимости товаров в каталоге.

