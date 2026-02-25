В Салехарде оснастили камерами 19 остановок

В Салехарде установили камеры на 19 остановочных комплексах, сообщили в пресс-службе департамента безопасности Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО).

Всего на городских остановках теперь 102 камеры. Во всем городе работает более 1,3 тыс. камер.

«Новые камеры видеонаблюдения играют ключевую роль в поддержании правопорядка и обеспечении безопасности жителей Салехарда»,— сообщили в департаменте. Камеры, по словам властей, помогают создать у жителей чувство защищенности и создают комфортную городскую среду.

Ранее в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО — Югре) увеличили число камер, которые помогают обнаруживать лесные пожары. Всего система «Лесохранитель» включает 144 камеры.

Анна Капустина