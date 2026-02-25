В Югре увеличили число камер для обнаружения лесных пожаров

В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО — Югре) приняли дополнительные меры для защиты от лесных пожаров, сообщил глава региона Руслан Кухарук. В частности, для системы видеонаблюдения «Лесохранитель» дополнительно закупили 50 камер.

Всего система насчитывает 144 камеры. Помимо этого, власти региона обновили пожаро-техническое оборудование. В Югре утвердили 19 маршрутов авиарегулирования общей протяженностью больше 10 тыс. км.

«Все населенные пункты региона находятся под защитой федеральной и региональной противопожарной службы, ведомственной пожарной охраны, а также добровольных пожарных команд из числа казачьих обществ»,— написал господин Кухарук.

В группировку сих входят почти 2 тыс. человек, 704 единицы техники, 4,2 тыс. единиц оборудования и снаряжения. В марте в регионе пройдут проверки вместе с главным управлением МЧС.

На борьбу с лесными пожарами в Югре в 2026-2027 году выделено 3,6 млрд руб. Увеличение финансирования связано с ростом затрат на авиационное патрулирование и повышением тарифов на аренду воздушных судов.

Анна Капустина