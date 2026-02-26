Ценам мало не покажется

В России введут единые правила для отображения цен на маркетплейсах, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин 25 февраля на заседании в Госдуме. Этот подход будет одинаковым для всех методов оплаты, пояснил он. При этом Михаил Мишустин отметил, что граждане встревожены тем, что новые меры могут лишить их возможности покупать недорого привычные товары. В то же время в Минэкономики заявили “Ъ”, что разрабатываемые в настоящее время меры направлены на защиту интересов покупателей и не должны привести к росту цен на товары. Вопрос достоверного отображения цены товара в его карточке не отменяет действия скидочных программ и использования маркетинговых инструментов. Речь идет о ясности и достоверности в отображении цен, а также о том, что с этой ценой может происходить при дальнейшем ознакомлении покупателя с предложением.

В ноябре 2025 года руководители пяти крупнейших банков направили в Госдуму письмо с просьбой запретить маркетплейсам предоставлять скидки на товары при оплате картами дочерних банков. Глава правления банка ВТБ Дмитрий Пьянов 25 февраля заявил, что банки и маркетплейсы пока не нашли компромиссного решения по поводу скидок при оплате: они могут оттачиваться долгие месяцы, кварталы, может быть, годы.

Алина Мигачёва