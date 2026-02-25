Успокоительное от премьера

Последний в уходящем созыве Госдумы отчет премьер-министра Михаила Мишустина дал депутатам повод в очередной раз похвалить правительство за работу в непростых условиях. Хотя не обошлось и без критики: коммунисты с эсерами поругали высокую ключевую ставку, единороссы озаботились перспективами лекарственного обеспечения, либерал-демократы — нагрузкой на школьников, а «Новые люди» — отставанием России в сфере искусственного интеллекта (ИИ). Но у премьера ожидаемо нашлись ответы на все прозвучавшие вопросы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель правительства России Михаил Мишустин на пленарном заседании Госдумы

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Председатель правительства России Михаил Мишустин на пленарном заседании Госдумы

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

В своем выступлении Михаил Мишустин поблагодарил депутатов и за поддержку, и за «конструктивную критику». По его словам, Россия продолжает развиваться «вопреки всем попыткам извне этому помешать»: положительная динамика в экономике сохраняется, а система госуправления совершенствуется. Политика выстраивается «вокруг интересов российских семей», заверил премьер.

Блок вопросов по традиции открыл спикер Вячеслав Володин («Единая Россия», ЕР), предложив кабмину взять на контроль две темы: тарифообразование в сфере ЖКХ в регионах и ситуацию с «Почтой России», где массово сокращают сотрудников. На всякий случай он сразу предостерег остальных депутатов от «популизма и демагогии» накануне выборов.

«Кстати, сегодня вот 25-е, именно в этот день Николай II подписал указ о прекращении заседаний IV Государственной думы в 1917 году. Понимаете, о чем речь? Делом перестали заниматься»,— окунулся в историю господин Володин.

Господин Мишустин в ответ напомнил, что объекты ЖКХ имеют высокую степень износа и такая ситуация складывалась десятилетиями. И хотя тарифы уже ограничены 22% от доходов семьи, правительство готово разрабатывать дополнительные меры вместе с регионами, заверил он. Что касается «Почты», то ей тяжело конкурировать с кластерными платформами, однако для выработки мер поддержки правительство совместно с Думой создает рабочую группу, добавил глава кабмина.

Развивая коммунальную тему, Юрий Афонин (КПРФ) предложил вернуть объекты ЖКХ в госсобственность и ограничить рост тарифов 10%. «Поскольку это предложения, мы их внимательно рассмотрим»,— пообещал премьер. Дмитрия Новикова (ЛДПР) беспокоила нагрузка на школьников, проводящих «в среднем за учебой по 8–10 часов в день». Этот вопрос «всегда был дискуссионным», отметил господин Мишустин, вспомнив о решении ограничить контрольные работы 10% от всего учебного времени, что снизило нагрузку и на учителей.

Яна Лантратова («Справедливая Россия», СР) поинтересовалась, будет ли ставка по «семейной ипотеке» зависеть от количества детей. Конкретного ответа премьер не дал, но пояснил, что правительство прорабатывает различные варианты модернизации условий, в том числе дифференциации ставок: «Надо дать нам время, и вместе с Банком России мы хотим подумать, насколько доступны ресурсы на проработку». Владислав Даванков («Новые люди») спросил о возможности введения механизма постоплаты парковок, чтобы автомобилисты могли избежать несправедливых штрафов. Этот вопрос тоже оказался в степени глубокой проработки правительством: соответствующий законопроект разрабатывается и в этом году будет внесен, сообщил господин Мишустин.

«Вы единственный председатель правительства, который работает в условиях 32 тыс. санкций, и добились феноменальных успехов,— начал с похвалы Николай Коломейцев (КПРФ), но сразу добавил и ложку дегтя: — Однако ставка ЦБ девальвировала вашу работу в четыре раза. Может, все же сделать ЦБ ответственным за рост экономики, как в странах Европы?»

Господин Мишустин парировал, что такой порядок существует не во всех странах Европы, а политика, проводимая Банком России, привела к остановке роста инфляции.

Продолжив тему санкций, Андрей Исаев (ЕР) спросил, не останется ли страна без лекарств и медицинского оборудования, если «наши бывшие партнеры» попытаются их «полностью отрезать». «После двух лет пандемии могу с уверенностью сказать: справимся, мы сможем обеспечить наших граждан всем необходимым»,— заверил премьер-министр, пояснив, что выпуск отечественных препаратов растет, а российская научная и технологическая база развивается. Наконец, Антон Ткачев («Новые люди») посетовал, что Россия отстает от мировых лидеров по уровню внедрения ИИ. Но и его Михаил Мишустин обнадежил, сообщив, что правительство по поручению президента прорабатывает на этот счет национальный план.

В завершающих выступлениях от фракций тоже не обошлось без мягкой критики. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов попенял господину Мишустину на то, что правительство так и не посетило по его приглашению подмосковный совхоз имени Ленина, чтобы оценить «уникальный опыт народных предприятий». По словам коммуниста, «олигархат не хочет вкладываться в победу», а ставка ЦБ в 15,5% является «издевательством». Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий не согласился с критикой ЦБ, но поддержал КПРФ в том, что сферу ЖКХ «нужно возвращать под контроль государства». Лидер СР Сергей Миронов тоже заявил, что «в частных руках ЖКХ работать не будет», присоединился к критике ЦБ и призвал проводить ежеквартальную индексацию пенсий. А глава «Новых людей» Алексей Нечаев предложил создать государственный фонд, из которого выплачивались бы алименты, взысканные с непутевых отцов. Наконец, председатель бюджетного комитета Андрей Макаров (ЕР) назвал главным результатом работы правительства то, что «страна выстояла и стала сильнее».

Михаил Мишустин общением с Думой явно остался доволен. В заключительном слове он еще раз поблагодарил депутатов и назвал парламентский контроль «важнейшим элементом обратной связи с обществом».

Ксения Веретенникова