Шерше ля зритель

Мексика, Италия и Германия вытеснили Россию из топ-3 по числу зарубежных просмотров французского кино, сообщило агентство Unifrance. Участники российского рынка отмечают, что в прошлом году французских хитов было в прокате куда меньше, чем в 2024 году. Кроме того, тогда релизы стартовали в России практически сразу же после старта в Европе: в Мексике премьера может зачастую откладываться на год.

“Ъ” ознакомился с ежегодным докладом французского агентства Unifrance (отвечает за продвижение французского кино- и ТВ-контента за рубежом). Из него следует, что по итогам 2025 года Россия стала четвертым по спросу рынком после Мексики, Италии и Германии для французских проектов. Всего французский кинематограф заработал €272 млн в зарубежном кинопрокате, на сеансы было продано порядка 42,5 млн билетов, говорится в отчете. За 2024 год французское кино заработало €222,84 млн в зарубежном кинопрокате.

По итогам прошлого года на Россию пришлось 8,3% просмотров французского контента (проданных билетов в кинотеатры), или 3,2 млн. В 2024 году страна находилась на втором месте по числу просмотров — 11% просмотров, или 3,7 млн (см. “Ъ” от 15 января 2025 года), в 2023 году — на первом. Всего в 2025 году в российском прокате вышло 72 французских проекта с учетом тех, где Франция была заявлена одной из стран-создателей. В 2024 году этот показатель был на уровне 74 релизов.

Уточняется, что мультфильм «Поток» стал четвертым самым успешным французским анимационным проектом за все время исследования (8,2 млн проданных билетов, общая касса — €42,7 млн). Россия же стала лидером по проданным билетам на мелодраму от Люка Бессона «Дракула» — 1,76 млн зрителей. Для сравнения: показатель во Франции составил 651 тыс., в Италии — 723 тыс. Представители Unifrance отмечают, что фильм держался в топ-3 в Италии и России на протяжении месяца. Так, в российском прокате общая касса релиза составила 937 млн руб., следует из данных Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах.

«В России в целом отмечается снижение числа походов в кинотеатры, мы видим это по разнице в количестве зрителей»,— указывает главный редактор «Бюллетеня кинопрокатчика» Вероника Скурихина.

Рост сборов идет исключительно за счет роста цены на билет, поэтому даже на больших прокатных хитах идет снижение числа посетителей. Поэтому нет смысла говорить о посещаемости французских релизов, в частности которые и раньше были в России представлены авторским кинематографом или комедиями от маленьких прокатчиков. Кроме того, отсутствуют хиты и во Франции, которые могли бы повлиять на привлечение внимания в России. Первые места в рейтинге (Мексика, Италия, Германия) госпожа Скурихина называет более близкими для этого контента рынками: «Вплоть до того, что это могут быть фильмы, снятые в копродукции. Это "понятный кинематограф", точно так же, как наши "Елки" смотрят в странах СНГ, но едва ли мы их будем показывать в Китае».

Позапрошлый год был насыщенным не только на французские проекты, но и произведенные Францией совместно с другими европейскими странами, напоминает главный редактор издания Cinemapleх Рифат Фазлыев: «Но в 2025 году из знаковых был только "Дракула". То есть период особо и не запомнился какими-то феноменальными релизами, которые выходили бы хотя бы раз в месяц. С этим связана достаточно просевшая посещаемость 2025 года для французских фильмов». В качестве примера господин Фазлыев называет релизы «Граф Монте-Кристо», «Ворон», «Неожиданные связи», «Приключения Паддингтона», которые выходили в 2024 году. Кроме того, релизы в 2024 году стартовали в России практически сразу же после Европы, уточняет он: «Этим же отличаются рынки Мексики и европейские рынки, там зачастую старт может откладываться на следующий год. Возможно, те релизы, которые в России произвели фурор в 2024 году, в Европе или в Мексике вышли в 2025 году».

Юлия Юрасова