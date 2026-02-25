Лукашенко прилетел в Москву для участия в заседании Высшего госсовета

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прилетел в Москву для участия в заседании Высшего государственного совета Союзного государства. Об этом сообщила пресс-служба белорусского президента. Господина Лукашенко в аэропорту встретил посол Белоруссии в России Юрий Селиверстов.

Заседание состоится 26 февраля. На нем стороны затронут семь вопросов, «касающихся двустороннего интеграционного взаимодействия», сообщили в пресс-службе. Кроме того, на мероприятии обсудят основные направления реализации Договора о создании Союзного государства на 2024-2026 годы и разработку проекта аналогичного документа на 2027-2029 годы.

19 февраля президент России Владимир Путин и Александр Лукашенко провели телефонный разговор, чтобы обсудить подготовку к заседанию. Как сообщало «БелТа», стороны также планируют принять декрет об организации трансграничного пригородного железнодорожного сообщения между регионами России и Белоруссии.