Рост за свой счет

Европейская экономика начала 2026 год без признаков рецессии, но и без импульса к ускорению роста. По прогнозу KPMG, ВВП зоны евро в этом году увеличится на 1,1% после 1,5% в прошлом. Новые торговые соглашения ЕС, в том числе с МЕРКОСУР и Индией, по мнению аналитиков, не окажут экономике союза серьезной поддержки. В условиях неясных внешних перспектив драйвером роста должен стать внутренний спрос — частное потребление уже сейчас поддерживается сильным рынком труда и ростом реальных доходов. Вместе с тем уровень сбережений во многих странах еврозоны остается рекордно высоким и требует дополнительного внимания от экономических властей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Экономика Европы в 2026 году продолжит расти умеренными темпами, следует из доклада KPMG. По оценкам аналитиков, рост несколько замедлится: после расширения на 1,5% в прошлом году ВВП зоны евро увеличится на 1,1%. В 2027 году показатель может составить 1,5%.

Некоторое снижение роста прогнозируется во Франции, в Германии же, напротив, ожидается его ускорение. Согласно опубликованной 25 февраля статистике, в 2025 году немецкая экономика выросла впервые за два года — на 0,2%. Заметный вклад в рост внесло расширение экспорта в США в преддверии введения торговых ограничений. Предполагается, что поддержка промышленного сектора в сочетании с увеличением поставок по разным направлениям (в том числе в Китай) обернется для Германии ростом ВВП на 0,9% в 2026 году и 1,9% в 2027-м.

Устойчивое расширение, как ожидается, будет фиксироваться в «южных» экономиках — прежде всего в Испании и Португалии: благодаря восстановлению туризма (приток туристов уже превышает доковидные показатели), а также росту занятости, которому способствуют программы интеграции мигрантов.

Если в прошлом году европейскую экономику поддержала активизация внешней торговли, то в этом на фоне высокой базы рост отгрузок, вероятно, замедлится.

Хотя Европа рассчитывает на диверсификацию поставок, ждать быстрого эффекта от заключения торговых соглашений, в том числе с Индией и МЕРКОСУР, пока не приходится, считают в KPMG. Объемы двусторонней торговли зоны евро с этими торговыми партнерами невелики, кроме того, послабления будут вводиться постепенно. Так, хотя соглашение с Индией охватывает более 95% товарных позиций, доля страны в европейском экспорте составляет менее 2%, поэтому общеэкономический эффект будет умеренным, полагают аналитики.

По оценкам KPMG, основным источником роста в 2026 году будет частное потребление. Эксперты уже фиксируют укрепление внутреннего спроса, среди причин — отложенные эффекты смягчения денежно-кредитной политики ЕЦБ, рост реальных доходов и сильный рынок труда. Впрочем, несмотря на позитивные сигналы, уровень сбережений во многих европейских странах остается вблизи рекордных показателей.

По данным Евростата, средняя норма сбережений домохозяйств в зоне евро в 2024–2025 годах колебалась в диапазоне 14–15% располагаемого дохода — это заметно выше допандемийного уровня 2018–2019 годов (около 12–13%). В KPMG обращают внимание на то, что во Франции показатель достигает 17% (до пандемии — 14%), в Италии — 11% (8%), в Германии — 20% (17%). Повысить уверенность граждан в будущем может в том числе грамотная коммуникация ЕЦБ и экономических властей в целом, считают аналитики.

Кристина Боровикова