Рост за свой счет

Поддержать темпы увеличения ВВП ЕС должен внутренний спрос

Европейская экономика начала 2026 год без признаков рецессии, но и без импульса к ускорению роста. По прогнозу KPMG, ВВП зоны евро в этом году увеличится на 1,1% после 1,5% в прошлом. Новые торговые соглашения ЕС, в том числе с МЕРКОСУР и Индией, по мнению аналитиков, не окажут экономике союза серьезной поддержки. В условиях неясных внешних перспектив драйвером роста должен стать внутренний спрос — частное потребление уже сейчас поддерживается сильным рынком труда и ростом реальных доходов. Вместе с тем уровень сбережений во многих странах еврозоны остается рекордно высоким и требует дополнительного внимания от экономических властей.

Экономика Европы в 2026 году продолжит расти умеренными темпами, следует из доклада KPMG. По оценкам аналитиков, рост несколько замедлится: после расширения на 1,5% в прошлом году ВВП зоны евро увеличится на 1,1%. В 2027 году показатель может составить 1,5%.

Некоторое снижение роста прогнозируется во Франции, в Германии же, напротив, ожидается его ускорение. Согласно опубликованной 25 февраля статистике, в 2025 году немецкая экономика выросла впервые за два года — на 0,2%. Заметный вклад в рост внесло расширение экспорта в США в преддверии введения торговых ограничений. Предполагается, что поддержка промышленного сектора в сочетании с увеличением поставок по разным направлениям (в том числе в Китай) обернется для Германии ростом ВВП на 0,9% в 2026 году и 1,9% в 2027-м.

Устойчивое расширение, как ожидается, будет фиксироваться в «южных» экономиках — прежде всего в Испании и Португалии: благодаря восстановлению туризма (приток туристов уже превышает доковидные показатели), а также росту занятости, которому способствуют программы интеграции мигрантов.

Если в прошлом году европейскую экономику поддержала активизация внешней торговли, то в этом на фоне высокой базы рост отгрузок, вероятно, замедлится.

Хотя Европа рассчитывает на диверсификацию поставок, ждать быстрого эффекта от заключения торговых соглашений, в том числе с Индией и МЕРКОСУР, пока не приходится, считают в KPMG. Объемы двусторонней торговли зоны евро с этими торговыми партнерами невелики, кроме того, послабления будут вводиться постепенно. Так, хотя соглашение с Индией охватывает более 95% товарных позиций, доля страны в европейском экспорте составляет менее 2%, поэтому общеэкономический эффект будет умеренным, полагают аналитики.

По оценкам KPMG, основным источником роста в 2026 году будет частное потребление. Эксперты уже фиксируют укрепление внутреннего спроса, среди причин — отложенные эффекты смягчения денежно-кредитной политики ЕЦБ, рост реальных доходов и сильный рынок труда. Впрочем, несмотря на позитивные сигналы, уровень сбережений во многих европейских странах остается вблизи рекордных показателей.

Евросоюз может объединить вокруг себя недовольных тарифами Трампа

По данным Евростата, средняя норма сбережений домохозяйств в зоне евро в 2024–2025 годах колебалась в диапазоне 14–15% располагаемого дохода — это заметно выше допандемийного уровня 2018–2019 годов (около 12–13%). В KPMG обращают внимание на то, что во Франции показатель достигает 17% (до пандемии — 14%), в Италии — 11% (8%), в Германии — 20% (17%). Повысить уверенность граждан в будущем может в том числе грамотная коммуникация ЕЦБ и экономических властей в целом, считают аналитики.

Кристина Боровикова

