Погибшего при взрыве у Савеловского вокзала сотрудника ГИБДД похоронят в Белгороде

Старший лейтенант полиции Денис Братущенко, погибший в результате взрыва рядом с автомобилем ДПС у Савеловского вокзала в Москве, будет похоронен 26 февраля в Белгороде. Об этом со ссылкой на его окружение сообщает ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

По информации агентства, церемония прощания пройдет на родине сотрудника полиции. Ему было 34 года. У Дениса Братущенко остались жена и двое несовершеннолетних детей.

Взрыв произошел в ночь на 24 февраля на площади Савеловского вокзала. Неизвестный привел в действие взрывное устройство рядом с машиной ГАИ. В результате самоподрыва погибли полицейский и сам злоумышленник, еще двое сотрудников правоохранительных органов получили ранения.

Как сообщили в Следственном комитете, устроившим взрыв оказался 22-летний уроженец Удмуртии. По данным ведомства, 22 февраля он выехал из Санкт-Петербурга в Москву. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Анна Швечикова