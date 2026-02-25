Жительнице Дагестана дали восемь лет колонии за помощь сирийским террористам

Бабаюртовский районный суд Дагестана признал виновной в участии в вооруженном формировании местную жительницу. Ей назначили восемь лет колонии общего режима за помощь сирийским террористам, сообщили «РИА Новости» в региональном управлении ФСБ. Отбывать наказание осужденная начнет с 2032 года после того, как ее ребенку исполнится 14 лет.

Как установило следствие, в апреле 2014 года фигурантка уехала в Сирию и вступила в одну из террористических организаций. В ней женщина оказывала различную помощь боевикам. В частности, она готовила еду, шила обмундирование и ухаживала за ранеными.

После смены правящего режима в Сирии злоумышленница попала в лагерь для беженцев «Аль-Хол». В декабре 2024 года она вернулась в Россию и была задержана.

