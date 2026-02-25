Деньги к бою

Грандиозный проект перестройки мира профессионального бокса, продвигаемый главой компании TKO, занимающей доминирующее положение в сфере смешанных единоборств, Дейной Уайтом, а также председателем Главного управления развлечений Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейхом, по всей видимости, столкнется с серьезными юридическими сложностями. Идея вышеозначенных функционеров предусматривает перекройку боксерской индустрии, отказ от нынешней системы, в которой параллельно существуют сразу несколько санкционирующих бои структур, и переход к единоначалию. С такими планами выразила несогласие компания Queensberry, за которой стоит влиятельный менеджер в мире бокса Фрэнк Уоррен. Последняя уже направила досудебную претензию в адрес TKO. Потенциальный истец под угрозой переноса рассмотрения дела в суд Лондона требует компенсировать ему $1 млрд упущенной выгоды.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава UFC Дейна Уайт

Фото: Nathan Ray Seebeck-Imagn Images / Reuters Глава UFC Дейна Уайт

Фото: Nathan Ray Seebeck-Imagn Images / Reuters

Процесс объединения фрагментированного мира профессионального бокса, по всей видимости, столкнется с трудностями. Как сообщило 25 февраля издание The Telegraph, компания Queensberry, подконтрольная одной из ключевых фигур боксерской индустрии Фрэнку Уоррену, среди клиентов которого экс-чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри, готовится подать иск в суд Лондона с требованием компенсировать упущенную выгоду. Размер компенсации потенциальные истцы оценивают в $1 млрд.

По данным британского издания, на данный момент Queensberry отправила в адрес компаний TKO и Sela досудебные претензии. Ответы на них не удовлетворили отправителей. В TKO входят два промоушена — UFC и WWE. Первый является ведущим в смешанных единоборствах, второй — в чрезвычайно популярном в США реслинге — миксе из борьбы и циркового шоу. Одна из ключевых фигур организации — Дейна Уайт, находящийся в дружеских отношениях с президентом США Дональдом Трампом (глава американской администрации санкционировал проведение на территории комплекса Белого дома турнира UFC, приуроченного к 250-летию США, который состоится 14 июня). Что касается Sela, то она подконтрольна Главному управлению по развлечениям Саудовской Аравии, которое возглавляет Турки Аль аш-Шейх, по утверждению The Telegraph, друг и соратник по видеоиграм кронпринца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана.

TKO и Sela договорились о партнерстве весной прошлого года, учредив структуру Zuffa Boxing. А уже летом 2025-го приступили к продвижению радикальных поправок в так называемый «Акт Мохаммеда Али», фиксирующий правила поведения участников рынка в США (летом прошлого года в Конгресс США поступил соответствующий законопроект, авторами которого являются республиканцы Брайан Джек и Шарис Дэвидс).

Главная из предложенных поправок — разрешение создавать так называемые объединенные боксерские организации (UBO), не зависящие от «классических», в настоящее время санкционирующих бои и изменения в рейтинге, что приведет, по сути, к формированию полузакрытой боксерской лиги.

Именно эту модель использует UFC в подведомственном ему жанре. Отметим, что на данный момент в мире профессионального бокса есть сразу четыре авторитетные структуры, способные похвастать тем, что их чемпионские пояса являются общепризнанными,— Всемирный боксерский совет (WBC), Всемирная боксерская ассоциация (WBA), Международная боксерская федерация (IBF) и Всемирная боксерская организация (WBO). Такое положение естественным образом дает промоутерам куда больше возможностей вести своих подопечных к чемпионским титулам. Оно же ведет к девальвации чемпионского звания.

По информации The Telegraph, претензии Queensberry основываются на том, что TKO и Sela нарушили ранее подписанные контракты и действовали за спиной потенциального истца. Выразилось это, в частности, в том, что TKO и Sela активно переманивали бойцов. Из самых свежих примеров — подписание контракта с популярным в Великобритании Конором Беном. Ранее клиентами Zuffa Boxing стали почти сто бойцов, включая нескольких топовых. Это было нетрудно, учитывая финансовые и организационные возможности объединенной структуры. Так, Zuffa Boxing подписала пятилетний контракт на $500 млн со стриминговым сервисом Paramount+ на показ своих боев. Это куда скромнее, чем прошлогоднее соглашение между TKO и той же Paramount+ ($7,7 млрд за семь лет за права на трансляции 13 главных, «номерных», турниров UFC, а также 30 менее масштабных событий категории Fight Nights), но если Zuffa преодолеет все сложности, выплаты наверняка возрастут. Ведь цель структуры, как ее обозначал ранее Турки Аль аш-Шейх, «сокрушить все» в боксе и ввести единый чемпионский титул. Именно этому Фрэнк Уоррен, похоже, и попытается помешать.

Александр Петров