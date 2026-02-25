Уже не до Веселухи

Деревню Веселуху недалеко от литовской границы выставили на торги за 30 тыс. белорусских руб. или чуть больше 800 тыс. российских. Деревня расположена в живописном месте у реки, на опушке леса. Первым на объявление обратило внимание агентство «РИА Новости».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Ранее собственник планировал создать здесь агроусадьбу, но проект так и не был реализован. Всего в продаже три участка, на территории есть колодец, проведено электричество. Отопление в деревне печное, а канализации нет. Земля перейдет новому владельцу как частная собственность, отмечается в объявлении.

Все дома в Веселухе, вероятно, подлежат реконструкции, рассказали “Ъ FM” в агентстве, которое занимается этим объектом: «Деревня состоит из трех домов. Они продаются целиком, одним лотом. Что касается их состояния, два дома вообще не очень, один там еще более-менее жилой. Но в целом это все под реконструкцию надо рассматривать. Вы не населенный пункт покупаете, а просто землю в этом населенном пункте. Там раньше была деревня на 100 дворов, просто потом вымерла, и все.

Изначально эти все дома выкупались с целью инвестирования. До инвестиций не дошло, поэтому они и продаются.

В километре там деревня есть соседняя, жилая. Речка, лес метрах в 100 от ближайшего дома. Лес причем густой такой, протяженностью километров 6 где-то. 6 км до районного города. Что касается покупателей из России, проблем с оформлением возникнуть не должно. Вам как иностранным гражданам земля просто переводится в аренду пожизненную, статус земли меняется».

На порталах о продаже Веселуху называют «единорогом в мире недвижимости». Отмечается, что в 2009 году в деревне проживал один человек. Такие объекты можно развивать главным образом как туристический бизнес, отмечает член совета директоров инвестиционной платформы SimpleEstate Артем Цогоев: «Во-первых, очень сложно оценить недвижимость в другой стране. Во-вторых, сложно оценить масштаб затрат, которые необходимы на ремонт. И, самое главное, очень сложно оценить, как это все-таки в итоге лучше всего использовать. Не лучше ли 1 млн руб. потратить на что-нибудь другое на рынке недвижимости?

В России объекты селами пока еще не продают, но какие-то несколько домов в месте, где уже нет людей практически, вполне можно найти. Что касается инвестиций, это отдельный проект. Необходимо это все купить, отремонтировать, наделить эти дома отельной функцией, получить разрешение, чтобы это стало местом временного размещения, начать бизнес, чтобы сдавать это в аренду. Насколько это интересно? Каких-то четких цифр не назову, условно, доходность такого бизнеса 8%, потому что все очень сильно зависит от местоположения, удаленности от крупных городов и транспортной доступности. Важно, чтобы людям, которые хотели бы переночевать или прожить какое-то время в деревне, было удобно до нее добираться».

В начале года в Ярославской области повторно выставили на продажу историческое здание, которое входит в ансамбль «Усадьба Коковцевых». Объект был оценен в один рубль. В начале февраля в Подмосковье сразу три усадьбы искали нового владельца: «Богородское» и «Алёшково» в городском округе Ступино и Больничный комплекс усадьбы Гребнево недалеко от округа Щёлково. Стоимость каждого лота — также один рубль. За эту символическую цену инвестор получает право аренды или собственности на разрушенное здание, но обязуется восстановить его за свой счет в течение пяти лет.

Анна Кулецкая