«Почту России» в Екатеринбурге оштрафовали на 1 млн за незаконную выдачу посылок

Отделение «Почты России» в Екатеринбурге оштрафовали на 1 млн руб. Как сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры, отделение нарушило таможенное законодательство.

Штрафы связаны с незаконной выдачей посылок. В сентябре 2025 года в почтовое отделение прибыло стоматологическое оборудование из другой страны. Посылка находилась под таможенным контролем и была выдана без соответствующего разрешения.

Почтового оператора привлекли к административной ответственности по ч. 1 ст. 16.9 КоАП РФ (выдача без разрешения таможенного органа товаров, находящихся под таможенным контролем). Штраф составил 1 млн 50 тыс. руб.

Ранее суд в Екатеринбурге оштрафовл предпринимателя на 1 млн руб. из-за контрабанды 450 тонн лома. Он недостоверно декларировал товар на таможне.

Анна Капустина