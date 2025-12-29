Суд в Екатеринбурге оштрафовал предпринимателя за контрабанду 450 тонн лома

Верх-Исетский райсуд Екатеринбурга оштрафовал 46-летнего предпринимателя из Челябинска на 1 млн руб. за контрабанду 450 тонн металлолома, сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Черников, Коммерсантъ Фото: Игорь Черников, Коммерсантъ

Следствие установило, что с января по февраль 2025 года директор одной из коммерческих компаний, занимающейся реализацией и транспортировкой металлолома через недостоверное декларирование товара на таможне, перевез через границу Евразийского экономического союза стратегически важные товары: отходы, лом коррозионностойкой стали объемом более 450 тонн. Позже он был признан виновным по ч.1 ст.226.1 УК РФ (контрабанда).

Отметим, что помимо назначенного судом штрафа предприниматель обязан выплатить в доход государства 43,5 млн руб., то есть сумму, эквивалентной объему незаконно вывезенного металла.

«В целях обеспечения исполнения приговора на автомобили, паркинги и квартиры виновного наложен арест», — сообщили в ведомстве.

Ранее Октябрьский районный суд Екатеринбурга вынес приговор 62-летнему жителю Тюменской области за контрабанду иностранной валюты. По данным суда, инцидент произошел в августе 2022 года. Мужчина, прибыв из-за границы в аэропорт Кольцово, при прохождении таможенного контроля скрыл от сотрудников таможни факт перемещения более 2,4 млн руб. в иностранной валюте. Деньги были спрятаны в личных вещах.

Артем Путилов