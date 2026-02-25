Московский транспорт ставят на рельсы

Столичные власти обнародовали планы по развитию городского транспорта на ближайшую перспективу. Среди основных нововведений 2026 года — возможность оплаты проезда в автобусах по биометрии, запуск новых беспилотных трамваев и открытие первого участка строящейся Рублево-Архангельской линии метро. Также власти намерены обновить парк поездов метро на Замоскворецкой ветке и запустить через центр города второй трамвайный диаметр.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

В среду, 25 февраля, мэр Москвы Сергей Собянин опубликовал в соцсетях серию постов об итогах работы транспортной системы города в 2025 году и о планах на текущий год. Этот же вопрос обсуждался на заседании президиума правительства Москвы.

Столичный вице-мэр Максим Ликсутов представил данные, согласно которым за год общий пассажиропоток на городском транспорте вырос на 250 тыс. поездок по рабочим дням.

по рабочим дням. Абсолютной цифры власти не назвали, но в отчете за 2024 год речь шла о 17,3 млн поездок в будние дни. Из этого можно сделать вывод, что по итогам 2025 года их стало 17,55 млн , а значит, прирост составил 1,4%.

в будние дни. Из этого можно сделать вывод, что по итогам 2025 года их , а значит, прирост составил 1,4%. По итогам года 70% поездок в городе было совершено на городском транспорте, 30% — на личных автомобилях. Эта доля, по оценкам дептранса Москвы, меняется из года в год в пользу городского транспорта: в 2020 году на него приходилось 60% всех поездок, в 2022 году — 64%.

Одновременно с этим в правительстве Москвы заявляют о сокращении числа личных автомобилей, фактически выезжающих на дороги, с 3 млн в 2010 году до 2,79 млн по итогам 2025 года. Отметим, что, по официальным данным ГИБДД, на 1 января 2026 года в Москве зарегистрировано 5,4 млн механических транспортных средств (на 10% больше, чем в 2024 году), из них 4,1 млн — легковые авто и еще 1 млн грузовиков. Суммарно в Москве и Московской области сейчас на учете стоит 9,1 млн транспортных средств.

В 2026 году, сообщил господин Собянин, планируется открыть для движения первый участок Рублево-Архангельской линии метро, включающий три новые станции («Звенигородская», «Народное ополчение» и «Бульвар Генерала Карбышева») и две существовавшие ранее в составе Большой кольцевой линии (БКЛ) — «Деловой центр» и «Шелепиха». Параллельно планируется поставить 312 новых вагонов метро «Москва-2026»: часть из них будет использована для обновления подвижного состава на Замоскворецкой линии, часть — для запуска движения на Рублево-Архангельской.

Власти обещают развивать и трамвайную сеть. Планируется завершить обновление подвижного состава за счет закупки еще 50 трамваев «Львенок-Москва» и запустить еще 11 беспилотных трамваев (вдобавок к четырем существующим). Запланирован запуск и второго трамвайного диаметра (сквозного маршрута, проходящего через центр города) от МЦД Новогиреево до метро «Чертановская». Первый диаметр, Т1, заработал в ноябре 2025 года после появления нового участка путей на проспекте Академика Сахарова, связавшего северную и южную части трамвайной сети. Этот же участок включат в состав будущего маршрута Т2.

Сергей Собянин анонсировал запуск в 2026 году оплаты проезда по биометрии на всех станциях МЦД и в наземном общественном транспорте. Сейчас этот сервис доступен пассажирам метро, МЦК, в «Аэроэкспрессе», на речных регулярных маршрутах и на некоторых станциях МЦД. Ежедневно около 200 тыс. пассажиров оплачивают проезд по биометрии. О планах использовать эту технологию в автобусах и трамваях власти говорили еще несколько лет назад. В декабре 2024 года в интервью “Ъ” Максим Ликсутов заявлял, что на некоторых электробусах с завода в салоне установлены камеры, способные работать с биометрией. «В городском транспорте это будет внедряться по мере обновления подвижного состава — эволюционно и постепенно. Дело точно не одного года»,— говорил он. Дополнительных деталей о том, когда и на каких маршрутах будет внедряться эта технология, дептранс вчера не привел. Известно только, что в 2026 году в Москву поставят дополнительно 400 новых электробусов.

В Адресно-инвестиционной программе Москвы на развитие транспортной системы в 2026 году выделяется 630 млрд руб. (больше, чем на любую другую городскую программу). Из них 376 млрд руб.— на развитие метрополитена (включая строительство новых линий и замену поездов) и 205 млрд руб.— на автодороги и улично-дорожную сеть.

Член Общественного совета Минтранса, глава Союза пассажиров России Кирилл Янков отмечает, что в метро пассажиры идут через турникеты по примерно одинаковому треку, поэтому камерам не составляет труда распознать лицо. В автобусах же, говорит эксперт, может быть сразу много людей разного роста, которые смотрят в разные стороны. В связи с этим неясно, как должна быть установлена салонная камера, чтобы корректно фиксировать лица и без ошибок считать поездку оплаченной. Кирилл Янков также обращает внимание, что далеко не на всех станциях МЦД сейчас есть турникеты (их нет, к примеру, на платформах Марк, Дегунино, Шереметьевская), а они нужны для прохода по биометрии. Чтобы турникеты появились, станции нужно реконструировать, отмечает эксперт.

Иван Буранов