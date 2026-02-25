Московский транспорт ставят на рельсы
Мэрия Москвы рассказала, как изменится транспортная система города в 2026 году
Столичные власти обнародовали планы по развитию городского транспорта на ближайшую перспективу. Среди основных нововведений 2026 года — возможность оплаты проезда в автобусах по биометрии, запуск новых беспилотных трамваев и открытие первого участка строящейся Рублево-Архангельской линии метро. Также власти намерены обновить парк поездов метро на Замоскворецкой ветке и запустить через центр города второй трамвайный диаметр.
Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ
В среду, 25 февраля, мэр Москвы Сергей Собянин опубликовал в соцсетях серию постов об итогах работы транспортной системы города в 2025 году и о планах на текущий год. Этот же вопрос обсуждался на заседании президиума правительства Москвы.
- Столичный вице-мэр Максим Ликсутов представил данные, согласно которым за год общий пассажиропоток на городском транспорте вырос на 250 тыс. поездок по рабочим дням.
- Абсолютной цифры власти не назвали, но в отчете за 2024 год речь шла о 17,3 млн поездок в будние дни. Из этого можно сделать вывод, что по итогам 2025 года их стало 17,55 млн, а значит, прирост составил 1,4%.
- По итогам года 70% поездок в городе было совершено на городском транспорте, 30% — на личных автомобилях. Эта доля, по оценкам дептранса Москвы, меняется из года в год в пользу городского транспорта: в 2020 году на него приходилось 60% всех поездок, в 2022 году — 64%.
Одновременно с этим в правительстве Москвы заявляют о сокращении числа личных автомобилей, фактически выезжающих на дороги, с 3 млн в 2010 году до 2,79 млн по итогам 2025 года. Отметим, что, по официальным данным ГИБДД, на 1 января 2026 года в Москве зарегистрировано 5,4 млн механических транспортных средств (на 10% больше, чем в 2024 году), из них 4,1 млн — легковые авто и еще 1 млн грузовиков. Суммарно в Москве и Московской области сейчас на учете стоит 9,1 млн транспортных средств.
В 2026 году, сообщил господин Собянин, планируется открыть для движения первый участок Рублево-Архангельской линии метро, включающий три новые станции («Звенигородская», «Народное ополчение» и «Бульвар Генерала Карбышева») и две существовавшие ранее в составе Большой кольцевой линии (БКЛ) — «Деловой центр» и «Шелепиха». Параллельно планируется поставить 312 новых вагонов метро «Москва-2026»: часть из них будет использована для обновления подвижного состава на Замоскворецкой линии, часть — для запуска движения на Рублево-Архангельской.
Власти обещают развивать и трамвайную сеть. Планируется завершить обновление подвижного состава за счет закупки еще 50 трамваев «Львенок-Москва» и запустить еще 11 беспилотных трамваев (вдобавок к четырем существующим). Запланирован запуск и второго трамвайного диаметра (сквозного маршрута, проходящего через центр города) от МЦД Новогиреево до метро «Чертановская». Первый диаметр, Т1, заработал в ноябре 2025 года после появления нового участка путей на проспекте Академика Сахарова, связавшего северную и южную части трамвайной сети. Этот же участок включат в состав будущего маршрута Т2.
Сергей Собянин анонсировал запуск в 2026 году оплаты проезда по биометрии на всех станциях МЦД и в наземном общественном транспорте. Сейчас этот сервис доступен пассажирам метро, МЦК, в «Аэроэкспрессе», на речных регулярных маршрутах и на некоторых станциях МЦД. Ежедневно около 200 тыс. пассажиров оплачивают проезд по биометрии. О планах использовать эту технологию в автобусах и трамваях власти говорили еще несколько лет назад. В декабре 2024 года в интервью “Ъ” Максим Ликсутов заявлял, что на некоторых электробусах с завода в салоне установлены камеры, способные работать с биометрией. «В городском транспорте это будет внедряться по мере обновления подвижного состава — эволюционно и постепенно. Дело точно не одного года»,— говорил он. Дополнительных деталей о том, когда и на каких маршрутах будет внедряться эта технология, дептранс вчера не привел. Известно только, что в 2026 году в Москву поставят дополнительно 400 новых электробусов.
В Адресно-инвестиционной программе Москвы на развитие транспортной системы в 2026 году выделяется 630 млрд руб. (больше, чем на любую другую городскую программу). Из них 376 млрд руб.— на развитие метрополитена (включая строительство новых линий и замену поездов) и 205 млрд руб.— на автодороги и улично-дорожную сеть.
Член Общественного совета Минтранса, глава Союза пассажиров России Кирилл Янков отмечает, что в метро пассажиры идут через турникеты по примерно одинаковому треку, поэтому камерам не составляет труда распознать лицо. В автобусах же, говорит эксперт, может быть сразу много людей разного роста, которые смотрят в разные стороны. В связи с этим неясно, как должна быть установлена салонная камера, чтобы корректно фиксировать лица и без ошибок считать поездку оплаченной. Кирилл Янков также обращает внимание, что далеко не на всех станциях МЦД сейчас есть турникеты (их нет, к примеру, на платформах Марк, Дегунино, Шереметьевская), а они нужны для прохода по биометрии. Чтобы турникеты появились, станции нужно реконструировать, отмечает эксперт.