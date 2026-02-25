Около 70 тыс. студентов будут учиться по пилотным программам в 2026 году

С сентября 2026 года в рамках пилотного проекта по созданию национальной системы высшего образования по обновленным программам будут учиться около 70 тыс. студентов. Об этом в среду, 25 февраля, заявил глава Минобрнауки Валерий Фальков. Теперь эксперимент будет действовать уже в 17 вузах, он продлится до 2029/30 учебного года. В этих университетах, пояснил министр, будет действовать новый перечень специальностей, который будет сформирован с учетом «потребностей меняющейся экономики и прогноза рынка труда, который сделал Минтруд, и наработок, которые уже есть в университетах».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Ведомство ранее опубликовало проекты новых правил для участия вузов в пилоте, сейчас они проходят общественное обсуждение. В документах перечислены специальности и направления подготовки, по которым будут тестироваться программы базового высшего образования, специализированного высшего и аспирантуры. Они придут на смену действующей болонской системе, включающей бакалавриат и магистратуру. Минобрнауки также планирует закрепить право студентов экспериментальных образовательных программ перевестись на бакалавриат, специалитет или магистратуру «в случае необходимости». В ведомстве также добавили, что на увеличение нормативов финансирования в университетах-пилотах в 2026 году будет направлено более 1,8 млрд руб.

Впервые о национальной системе высшего образования власти заговорили весной 2022 года. Еще через год — в мае 2023 года — стартовала первая волна пилотного проекта, участие в которой принимали шесть вузов разных типов. Сейчас в рамках новой модели обучаются уже 33,5 тыс. студентов. Эксперимент планировали завершить в 2026 году, а к 2027 году перевести все вузы на новые стандарты. Однако в процессе выяснилось, что для изменений требуется больше времени, и пилот был расширен и продлен еще на четыре года. Премьер-министр Михаил Мишустин, отчитываясь в среду, 25 февраля, перед Госдумой, отметил, что переход на национальную систему требуется ускорить.

Полина Ячменникова