«Украина погружается в предвыборную кампанию»

Киев анонсировал встречу своей делегации с американскими представителями Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером в Женеве. Главная тема — подготовка трехсторонних консультаций России, Украины и США. Предположительно, очередной раунд пройдет в начале марта. Также возможна договоренность о новом обмене пленными. На этом фоне украинский лидер Владимир Зеленский без явного оптимизма оценил перспективы завершения боевых действий к лету, на чем настаивает глава Белого дома Дональд Трамп. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что на фоне Ближнего Востока этот вопрос рискует отойти на второй план.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ

Команда украинских представителей во главе с секретарем Совбеза Рустемом Умеровым отправляется 26 февраля в Женеву, чтобы встретиться с коллегами из США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. В Швейцарии американцам предстоят важные переговоры с Ираном, которые имеют все шансы стать последними, после чего заговорят пушки. В этом случае внимание всего мира будет обращено на Ближний Восток.

Попытка добиться на таком фоне прорыва по Украине выглядит как нечто из области фантастики. Поэтому важно согласовать хотя бы те направления, по которым можно достичь относительного прогресса. Речь может идти об обмене пленными и иных исключительно гуманитарных вопросах.

Владимир Зеленский накануне не без скрытой иронии комментировал очередной дедлайн Дональда Трампа относительно завершения противостояния к лету. Честно говоря, мало у кого есть на этот счет хоть какие-то иллюзии. Тем не менее глава Белого дома, выступая в Конгрессе, обещал и дальше бороться за мир.

Между тем есть одно существенное изменение: похоже, что Украина все больше и больше погружается в президентскую предвыборную кампанию. Есть также версия, что западные партнеры, включая даже дружественные страны ЕС, устали от Владимира Зеленского и готовы иметь дело с кем-то другим. Посол Украины в Великобритании Валерий Залужный, что характерно, оставаясь в команде действующего главы государства, начал его активно критиковать.

Зеленский предпочел не акцентировать на этом внимание, однако факт налицо. Либо с генералом договорятся о некой коалиции, либо в стране вновь обострится политическая борьба. К слову, президент ужесточил риторику: он достаточно жестко комментирует так называемый территориальный вопрос с точки зрения уступок. Также тема референдума по мирным соглашениям, похоже, перестает быть актуальной.

В этой связи есть другая популярная версия: Трамп теряет былую силу, в частности, из-за недавнего решения Верховного суда по тарифам. Опять же, впереди промежуточные выборы в Конгресс. В Киеве могли счесть, что этим грех не воспользоваться.

В этой связи ситуация вокруг переговоров в ближайшее время вполне может измениться. Вопрос только, в какую сторону.

Еще нужно отметить открытое противостояние Владимира Зеленского и Виктора Орбана. Премьер-министр Венгрии даже объявил о том, что намерен усилить охрану энергетических объектов в стране, опасаясь украинской агрессии. Раньше подобное было очень сложно представить. Кстати говоря, в Венгрии скоро пройдут парламентские выборы, на которых партия Орбана может потерпеть поражение. Так что нервозность возрастает как в Европе, так и вокруг Украины.

Дмитрий Дризе