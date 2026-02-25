Зарубежные СМИ: Как президент США выступил с посланием к Конгрессу?

«Устанавливать мир везде, где возможно» — Дональд Трамп выступил с посланием к Конгрессу. Его речь стала самой продолжительной за всю историю подобных обращений. Американский президент говорил почти два часа. Предыдущий рекорд принадлежал Биллу Клинтону. В 2000-м он выступал ровно 90 минут. В Конгрессе Трамп фактически обошел тему украинского урегулирования, посвятив ей всего 20 секунд. Россию он упомянул только в контексте своей миротворческой политики. Еще одна тема, которой Трамп уделил особое внимание, — решение Верховного суда отменить почти все новые торговые пошлины. Американский президент назвал вердикт «разочаровывающим» и «неудачным». В итоге, глава Белого дома пообещал найти законный способ вернуть импортные тарифы. Какой именно, он так и не раскрыл. По сути, Трамп провел в Конгрессе предвыборный митинг. Большую часть речи он посвятил внутренним вопросам, при этом искажая факты, пишут американские СМИ. Подробнее — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

«Страна стала больше, богаче и сильнее, чем когда-либо прежде», именно такое краткое содержание почти двухчасовой речи Трампа в Конгрессе приводит Bloomberg. Впрочем, выступление могло быть менее продолжительным, если бы зал не аплодировал после каждой второй реплики американского президента. Сейчас у главы Белого дома один из решающих моментов второго срока. Осенью пройдут промежуточные выборы в Конгресс, но рейтинги у республиканцев не впечатляющие. Согласно последнему исследованию аналитической компании Ipsos, деятельность Трампа и его партии одобряет лишь сорок процентов американцев. Больше всего граждане недовольны экономическим положением в стране. Поэтому президент США намеренно почти не стал затрагивать международную повестку, говорят эксперты, опрошенные Bloomberg. Речь почти полностью была посвящена экономике и патриотизму.

Трамп постоянно сравнивал достижения своей администрации с результатами, которых достигла команда Байдена. Впрочем, глава Белого дома допустил множество фактических ошибок, отмечает The New York Times. Например, президент заявил, что всего за год привлек в страну почти $20 трлн инвестиций. Однако эта сумма почти вдвое больше той, которую недавно привела его собственная пресс-служба. Также Трамп похвалил свой прекрасный налоговый билль, но не упомянул, что многие положения документа носят временный характер.

Однако главе Белого дома удалось вернуть расположение союзников-республиканцев и создать красивую телевизионную картинку, пишет журнал Time. В частности, в один момент президент предложил демократам встать, если они согласны с тем, что американское правительство должно защищать своих граждан, а не мигрантов. Но призыву никто не последовал. По всей видимости, Трамп не собирается изменять своей излюбленной тактике — политическому троллингу, заключает Time.