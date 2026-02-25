«Гибкая» уборка

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Tineco Фото: Tineco

Чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят. С этой фразой легко поспорит любой производитель пылесосов, особенно моющих версий. Бренд Tineco в длинном названии своей новинки сразу описал основные акценты устройства: Floor One S6 Clean Stretch Pro, трансформация и гигиена. Я оценил их во время тестирования.

Корпус пылесоса раскладывается на 180 градусов, параллельно полу. Можно мыть и пылесосить в зонах, скрытых под мебелью, не двигая ее туда-сюда. Удобно, плюс заодно несколько выпадов и приседов за уборку — бытовой фитнес. У этой редкой трансформации корпуса пылесоса есть свои естественные ограничения: он может прокрасться в ниши не ниже 13 см.

За гигиену Floor One S6 Clean Stretch Pro отвечают пара моментов. Во-первых, влажная уборка. Степень распыления воды и при желании кондиционера для приятного запаха зависит от выбранного режима. В автоматическом пылесос определяет степень загрязнений и сам дозирует подачу воды и силу всасывания. Для последней верхнее значение — 20 000 Па. Сразу доступно в режиме Max. В варианте Custom пользователь настраивает желаемые уровни работы в приложении. И еще есть обычная сухая уборка.

Вся информация о состоянии пылесоса, запущенных или необходимых процессах отображается на круглом LED-дисплее и дублируется голосом. Правда, производитель не добавил русский язык. Но зато он есть в мобильном приложении. Хотя по пиктограммам на дисплее все понятно. Убрался — поставь пылесос на базу, появился значок капелек, запусти самоочистку.

Она, кстати, тоже важный элемент гигиены. Пылесос очищает валик горячей водой и потом сушит его. И главный элемент уборки всегда чистый и без запаха. Пользователю остается только выливать отработанную грязную воду и выбрасывать накопленный мусор, который, кстати, не пылит, потому что все уже в воде.

Такое благо требует компромиссов. Полной зарядки батареи пылесоса и одного бачка воды легко хватит на уборку площади около 100 кв. м, но заряжать аккумулятор полностью придется почти четыре часа. С водой вес пылесоса становится ощутимым. А режим самоочистки довольно шумный и длится примерно семь минут. Такая процедура не сочетается со временем отдыха домашних.

Александр Леви