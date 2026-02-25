Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Новый модуль клинической больницы Ставрополя готов на 58%

В Ставрополе на 58% завершено строительство нового блока приемного отделения городской клинической больницы скорой помощи. Об этом сообщает управление пресс-службы и информационной политики губернатора и правительства Ставропольского края.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Новое приемное отделение клиники будет оборудовано современными медицинскими приборами, включая томограф, рентгеновские аппараты, ультразвуковой сканер и аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

