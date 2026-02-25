Мерц призвал Китай использовать свое влияние для завершения конфликта на Украине

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц после переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином попросил Китай использовать свое влияние, чтобы помочь в завершении конфликта на Украине. По словам главы немецкого правительства, голос Пекина «слышен во всем мире», а это предполагает определенную ответственность.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фридрих Мерц

Фото: Michael Kappeler / Pool / Reuters Фридрих Мерц

Фото: Michael Kappeler / Pool / Reuters

«Мы также знаем, что сигналы из Китая воспринимаются в Москве очень серьезно. Это относится как к словам, так и к действиям»,— сказал Фридрих Мерц журналистам (цитата по Fox4).

Cи Цзиньпин на встрече с канцлером ФРГ подчеркнул, что Китай считает диалог ключом к решению конфликта на Украине. «Си Цзиньпин отметил необходимость обеспечения равноправного участия всех сторон для создания прочной основы для мира, учета рациональных озабоченностей всех сторон для укрепления воли к миру и достижения всеобщей безопасности с целью формирования долговечной архитектоники мира»,— передает его слова агентство «Синьхуа».

Лусине Баласян