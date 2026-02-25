СКР: в Тобольске врачи повредили органы девушке с замершей беременностью

Председатель СУ СКР Александр Бастрыкин затребовал доклад по делу девушки из Тобольска, которой повредили внутренние органы, сообщили в информационном центре ведомства. Ей проводили операцию из-за замершей беременности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В сентябре 2024 года пострадавшую госпитализировали с замершей беременностью. Операция по извлечению плода была проведена с множеством дефектов. Из-за этого девушке понадобилась еще одна операция, во время которой ей повредили внутренние органы.

К ответственности никто не был привлечен. Внимание ведомства привлек супруг пострадавшей, ситуацию описывали в СМИ.

«Председатель СК РФ Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Тюменской области Александру Кублякову представить доклад о причинах допущенной по уголовному делу волокиты»,— указано в сообщении. Глава ведомства также поручил предоставить доклад о расследовании дела и его результатах.

Ранее Александр Бастрыкин потребовал доложить по делу о смерти пациента в Нефтеюганске. Его доставили с обострением хронического заболевания и не оказывали помощь несколько дней, он скончался.

Анна Капустина