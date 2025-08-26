Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Бастрыкин потребовал доклад по делу о смерти пациента больницы в Нефтеюганске

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе уголовного дела, возбужденного после смерти пациента больницы в Нефтеюганске (Ханты-Мансийский автономный округ, ХМАО-Югра) из-за ненадлежащего оказания медицинской помощи. Об этом сообщил информационный центр СКР.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В августе 24-летнего жителя доставили в больницу из-за обострения хронического заболевания. Так как в течение нескольких дней помощь ему не оказывали, состояние пациента ухудшилось, и он скончался.

На прошлой неделе паблик «Это Юганск, детка» опубликовал сообщение, в котором было сказано, что пациента звали Азизбек Тиллабаев — он поступил в ЦГБ 16 августа, в субботу. Как считает автор сообщения, в выходные дежурные врачи не оказали должной помощи погибшему, несмотря на просьбы. Они также сказали, что лечение можно будет начать только с понедельника, с выходом на работу лечащего врача. 18 августа пациента реанимировали, но время для лечения было упущено.

Ранее Росздравнадзор обратился в арбитражный суд Тюменской области с заявлением к клинике имплантологии «М-Вита» в Тюмени о привлечении к административной ответственности за грубое нарушение лицензионных требований при осуществлении медицинской деятельности. Основанием для проверки стало требование областной прокуратуры после смерти пациента, который скончался после оказания медуслуг.

Ирина Пичурина

Новости компаний Все