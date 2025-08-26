Бастрыкин потребовал доклад по делу о смерти пациента больницы в Нефтеюганске

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе уголовного дела, возбужденного после смерти пациента больницы в Нефтеюганске (Ханты-Мансийский автономный округ, ХМАО-Югра) из-за ненадлежащего оказания медицинской помощи. Об этом сообщил информационный центр СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В августе 24-летнего жителя доставили в больницу из-за обострения хронического заболевания. Так как в течение нескольких дней помощь ему не оказывали, состояние пациента ухудшилось, и он скончался.

На прошлой неделе паблик «Это Юганск, детка» опубликовал сообщение, в котором было сказано, что пациента звали Азизбек Тиллабаев — он поступил в ЦГБ 16 августа, в субботу. Как считает автор сообщения, в выходные дежурные врачи не оказали должной помощи погибшему, несмотря на просьбы. Они также сказали, что лечение можно будет начать только с понедельника, с выходом на работу лечащего врача. 18 августа пациента реанимировали, но время для лечения было упущено.

Ранее Росздравнадзор обратился в арбитражный суд Тюменской области с заявлением к клинике имплантологии «М-Вита» в Тюмени о привлечении к административной ответственности за грубое нарушение лицензионных требований при осуществлении медицинской деятельности. Основанием для проверки стало требование областной прокуратуры после смерти пациента, который скончался после оказания медуслуг.

Ирина Пичурина