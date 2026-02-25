Элитная недвижимость Москвы подорожала на 15% за год

Индекс стоимости элитной недвижимости Москвы от Sminex за 2025 год вырос на 15,5% и достиг 2,8 млн руб. Об этом сообщил директор по оценке Sminex Святослав Куланин на конференции ИД «Коммерсантъ». Он отметил, что предложение в сегменте стало качественнее, из-за чего спрос на «коллекционные» элитные квартиры увеличился на 20%.

Индекс стоимости элитной недвижимости отражает поквартальную динамику стоимости одного квадратного метра в элитных домах Москвы. Он рассчитывается как среднее значение медианной стоимости кв. м в продаже и в совершенных сделках согласно отчетности по договорам долевого участия.

По данным Sminex, на первичном рынке элитного жилья представлено 48 элитных домов, что на 14% меньше, чем годом ранее. Количество лотов в экспозиции выросло на 11%, а их площадь — на 12%. Было продано 520 лотов. Число сделок по продаже лотов дороже 1 млрд руб. увеличилось на 44%.

Как рассказал господин Куланин, элитный квадратный метр в 2025 году предлагался в среднем за 3,17 млн руб. Его стоимость, согласно заключенным сделкам, составила 2,4 млн руб. В топ-5 районов столицы по продажам элитной недвижимости вошли: Хамовники, Замоскворечье, Пресненский, Мещанский и Тверской.

Эксперт отметил повышенный интерес к коллекционным форматам недвижимости. В 2025 году в Москве купили 36 таких лотов. Это на 20% больше, в сравнении с 2024 годом. Общая стоимость таких сделок выросла более чем на половину — до 33,5 млрд руб.

Как писал «Ъ», спрос на элитное жилье снизился по итогам 2025 года. Сегмент столкнулся с ограниченным объемом строительства и перетоком инвестиционного спроса в финансовые инструменты, например, депозиты. Несмотря на охлаждение рынка, цены на элитное жилье продолжают расти из-за дефицита свободных площадок под застройку.