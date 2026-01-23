Элитка на склоне

По итогам 2025 года продажи жилья в элитных новостройках Москвы снизились на 5% год к году, в то время как годом ранее этот показатель вырос на 43%. Дорогой сегмент жилой недвижимости столкнулся с ограниченным объемом строительства и перетоком инвестиционного спроса в финансовые инструменты, например, депозиты. Несмотря на охлаждение рынка, цены на элитное жилье продолжают расти из-за дефицита свободных площадок под застройку.

Вид на жилой комплекс Primavera в Москве

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Вид на жилой комплекс Primavera в Москве

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Объем сделок на первичном рынке элитной недвижимости Москвы по итогам 2025 года снизился на 5% год к году, до 6,2 тыс. квартир, подсчитали в Whitewill. Похожий тренд фиксируют в «Метриум Премиум», где к концу прошедшего года зафиксировали снижение продаж в сегменте высокобюджетных новостроек на 5,3% год к году, до 6,9 тыс. сделок. По данным консалтинговой компании NF Group, этот показатель снизился на 5% год к году, до 1,8 тыс. квартир и апартаментов.

Темпы роста замедлились на порядок в сравнении с результатами 2024 года, когда девелоперы элитного жилья смогли реализовать 5 тыс. лотов — на 43% больше год к году, следует из данных Whitewill. Тогда всплеск активности был продиктован реализацией накопленного спроса предыдущих лет, поясняет директор по продажам «Хайтэк Девелопмент» Светлана Соколова.

Главной причиной охлаждения рынка в 2025 году является дефицит новых проектов.

По-прежнему высокая стоимость заемного финансирования вынуждает застройщиков откладывать запланированные старты, отмечает коммерческий директор «Балчуг Девелопмент» Ирина Соболева. В первой половине 2025 года разрешение на строительство получили лишь четыре проекта — год к году показатель сократился на 64%, подсчитала топ-брокер Whitewill Екатерина Левина.

Еще одна причина — конкуренция со стороны банковских депозитов: их доходность по-прежнему находится на довольно высоком уровне — около 14–15% годовых, способствуя перетоку части инвестиционного спроса, добавляет Ирина Соболева.

Впрочем, по подсчетам Whitewill, в декабре 2025 года застройщики смогли значительно нарастить объем продаж. Всего, отмечают в компании, за этот месяц было продано 1,1 тыс. высокобюджетных квартир, это превышает показатели предыдущих месяцев прошедшего года в среднем вдвое. Многие потребители стремились зафиксировать цены и условия до их пересмотра в 2026 году, поясняет партнер NF Group Андрей Соловьев. Кроме того, девелоперы активно поддерживали спрос рассрочками — это позволяло покупателям более гибко управлять своим капиталом, направляя свободные средства в банковские депозиты, добавляет Екатерина Левина.

Несмотря на снижение спроса на высокобюджетные новостройки, их стоимость продолжает расти.

По подсчетам заместителя гендиректора по работе с жилой недвижимостью Ricci Наталии Кузнецовой, квартиры в сегменте делюкс в 2025 году подорожали на 3,5% год к году, до 3 млн руб. за 1 кв. м, в премиум-классе — на 14,2% год к году, до 1,2 млн руб. за 1 кв. м. Динамика связана в том числе с ограниченным объемом предложения, дефицитом качественных площадок под застройку и их высокой стоимостью, отмечает госпожа Кузнецова.

Так, по данным девелоперской компании Sminex, индекс стоимости элитной недвижимости (средняя цена 1 кв. м в продаже и в сделках без учета самых дорогих и бюджетных лотов) к концу 2025 года составил 2,8 млн руб. за 1 кв. м. Это на 15,5% больше год к году.

Директор управления элитной недвижимости «Метриум Премиум» Анна Раджабова ожидает в 2026 году сохранения объема сделок на элитном рынке жилья на уровне прошедшего года. Ирина Соболева не исключает, что спрос на такую недвижимость по итогам текущего года может вырасти на фоне ожидаемого снижения ключевой ставки ЦБ. В то же время цены на элитное жилье, по прогнозам управляющего партнера Kalinka Ecosystem Виктории Григорьевой, будут расти на уровне 4–5% в год на горизонте ближайших двух лет.

София Мешкова