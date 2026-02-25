Гергиев предложил Путину создать культурные кварталы в Москве и Петербурге

Глава Мариинского и Большого театров Валерий Гергиев предложил президенту России Владимиру Путину создать «культурные центры, или культурные кварталы» в Москве и Санкт-Петербурге. Такое предложение господин Гергиев сделал во время встречи с президентом.

Валерий Гергиев привел в пример «Линкольн-центр» и «Кеннеди-центр» в Нью-Йорке и Вашингтоне — культурные учреждения с концертными залами, оперными театрами и другими помещениями для публичных мероприятий. «А возникли они 60, 70 лет назад, именно чтобы сконцентрироваться в столицах, и цвет нации, творческий цвет нации, конечно, от этого выигрывал, если говорить о Соединенных Штатах Америки, где я многократно выступал»,— сказал господин Гергиев.

Сейчас в России есть уникальная возможность для создания таких культурных центров, сказал Валерий Гергиев. В Санкт-Петербурге есть множество культурных точек: одна только Коломна — исторический район города — насчитывает около 20 таких мест, отметил он. «Это еще я не включил сюда дом Стравинского, дом Рахманинова, недалеко Пушкин тут бывал, тут жил и умер Суворов. Это колоссальное собрание теперь уже легендарных архитектурных памятников, в которых очень многое происходило»,— сообщил господин Гергиев.

Владимир Путин на встрече сказал, что необходимо увековечить имя дирижера Юрия Темирканова. Валерий Гергиев предложил создать в его честь театральный квартал и заверил: это будет совершенно точно интересным местом, «богатым и архитектурно, и исторически».

