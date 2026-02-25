Бренд On открыл фабрику кроссовок с 32 роботами в Южной Корее

Швейцарский бренд спортивной обуви On запустил в Южной Корее роботизированную фабрику по производству кроссовок. На фабрике в корейском городе Пусане будут работать 32 полностью автоматических робота.

On ранее уже использовал роботов в производстве — в Швейцарии на его фабрике работает четыре робота. Они производят беговые кроссовки LightSpray — роботизированная рука покрывает специальным спреем основу, создавая кроссовки, на вид похожие на носки. Один робот производит около тысячи пар кроссовок в сутки.

В дальнейшем компания собирается открыть роботизированные фабрики в других страна Европы и в США. В заявлении On говорится, что роботизация должна ускорить производство и доставку продукции. Сооснователь компании Каспар Капетти отметил, что это позволит производить обувь ближе к ключевым рынкам по сравнению со стандартной моделью — производством в странах Юго-Восточной Азии и в Китае с дальнейшей доставкой покупателям в США и Европе.

Как пишет Reuters, все больше брендов изучает возможность переноса производства ближе к конечным потребителям. Это происходит в условиях повышения импортных пошлин в США, перебоев в цепочках поставок и нарастания геополитических рисков.

Яна Рождественская