Грандобитное орудие

Главную пока сенсацию нынешнему розыгрышу Лиги чемпионов подарил клуб из крохотного норвежского заполярного городка Будё. «Будё-Глимт», команда, которая по стоимости как минимум вдвое уступает любому российскому гранду, выбила в квалификационном раунде play-off прошлогоднего финалиста турнира «Интер», умудрившись обыграть его дважды, в ответном матче на выезде со счетом 2:1. Даже чтобы добраться до этого раунда, «Будё-Глимту» пришлось совершить чудо.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Luca Bruno / AP Фото: Luca Bruno / AP

Из четырех состоявшихся во вторник, 24 февраля, ответных матчей квалификационного раунда play-off Лиги чемпионов, определяющего участников 1/8 финала, один прогремел почти так же громко, как проходившая полмесяца с небольшим назад на принимавшем его стадионе San Siro церемония открытия зимней Олимпиады, после которой чаще всего, кстати, тоже говорили о норвежских спортсменах. «Интер», в 2025 году добравшийся до финала турнира и уступивший в нем ПСЖ, встречался после гостевого поражения со счетом 1:3 с норвежскими клубом «Будё-Глимт». Миланцы нуждались в победе с разницей как минимум в два мяча, часто били по воротам, но никак не могли вскрыть оборону соперников, а когда вскрывали, на ленточке блестяще реагировал российский вратарь Никита Хайкин. В конце концов, во втором тайме «Интер» сам допустил чудовищную ошибку. Мануэль Аканджи перед штрафной отдал мяч чужому игроку, и Йенс Петтер Хёуге открыл счет, сыграв на добивании. Затем хозяева, разок упершись в норвежскую штангу, прозевали еще одну контратаку, пропустив от Хокона Эвьена. А когда видеоповтор подтвердил, что Хайкин взял удар Алессандро Бастони за ленточкой, мечтать о спасении «Интеру» все равно было уже бессмысленно. До окончания матча оставалось около четверти часа.

Сходы фаворитов, в том числе ранние, по крайней мере относительные успехи клубов, невысоко котирующихся,— неотъемлемая составляющая Лиги чемпионов. Они происходят каждый год. Но эта неожиданность все-таки слишком особенная, чтобы встраивать ее в общий ряд.

Ее не поставишь даже по соседству с прошлогодним конфузом другого итальянского клуба — «Аталанты», которая, считаясь фаворитом пары квалификационного раунда, с таким же общим счетом — 2:5 — уступила скромно смотревшемуся на ее фоне и на фоне практически всех клубов, рвущихся в 1/8 финала, «Брюгге». «Будё-Глимт» и в сопоставлении с ним — выскочка из выскочек.

Слабым норвежский футбол, конечно, не назовешь. И никто, например, не удивится, если представляющая его сборная пошумит летом на чемпионате мира в США. Но все уважение к ней базируется на уважении к именам футболистов, которые выступают не в родном чемпионате, а за рубежом,— именам Эрлинга Холанна, Мартина Эдегора, Александера Сёрлота. Небогатая же норвежская лига, из которой все таланты при любой возможности отправляются за границу, в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (UEFA), ранжирующего первенства по силе, находится на 14-м месте, в то время как Бельгия хотя бы прочно входит в десятку, то есть находится в отряде ближайших преследователей «большой пятерки» — Англии, Испании, Италии, Германии и Франции.

В подборке фактов и наблюдений, описывающих неординарность прорыва «Будё-Глимта», никто, разумеется, не забыл указать, что это вообще первая победа команды из Норвегии в кубковой стадии Лиги чемпионов. Даже «Русенборг», считавшийся в 1990-е годы неприятным оппонентом для кого угодно, их не добивался. Эти раунды норвежцы преодолевали лишь в Кубке европейских чемпионов, предшественнике Лиги.

Но в этой подборке есть и куда более яркие детали. «Будё-Глимт», который вообще-то даже не действующий чемпион Норвегии (действующий — «Викинг», выигравший проводящееся по схеме «весна-осень» соревнование в 2025 году),— это клуб из крошечного, с населением чуть больше 40 тыс. человек городка Будё в сотне километров за полярным кругом. Бывает так, что в «маленьких» лигах и маленьких городках возникают клубы, по какой-то причине, пусть на короткий отрезок, получающие не соответствующее их провенансу финансирование. Однако с «Будё-Глимтом» в этом смысле все обычно.

Никто, рассказывая о нем, конечно, не избежал соблазна посмотреть на оценку стоимости игроков клуба у Transfermarkt. $57 млн против €667 млн у «Интера». У того некоторые футболисты дороже, чем вся заявка «Будё-Глимта».

Хотя для внятности, может быть, лучше сравнить не с поверженным гигантом, а с чем-то не таким сверкающим — да хоть с Российской премьер-лигой (РПЛ). В ней стоимость всех шести грандов — «Зенита», «Краснодара», «Спартака», ЦСКА, «Динамо» и экономного «Локомотива» — превышает €100 млн. «Будё-Глимт» в РПЛ был бы возле «Рубина», которому нынче до наград как до Луны.

Бэкграунд у всех его героев без каких-либо намеков на ошибки в расчетах цены. К большинству элита никогда не проявляла интереса. У Хайкина, воспитанника торпедовской школы, был пару лет назад коротенький вояж в «Бристоль», но Англия им не восхитилась. Капитан и стержневой хавбек Патрик Берг пробовал себя во французском «Лансе» — тоже не пригодился. Йенса Петтера Хёуге, для которого гол в ответном матче квалификационного раунда был уже шестым в текущем розыгрыше, в начале десятилетия пригласил делящий с «Интером» San Siro «Милан». Но закрепиться в его основе у форварда не вышло — не тот, казалось, уровень. Миланцы быстренько отправили Хёуге в немецкий «Айнтрахт», где он также не искрил. Пришлось возвращаться домой — как выяснилось, ради грандиозных подвигов. Их масштаб, их волшебность тоже иллюстрирует статистика.

Дело в том, что некоторое время «Будё-Глимт» выступал в этой Лиге чемпионов примерно так, как ему положено по рангу. Прорвался через квалификацию в «фазу Лиги», регулярный чемпионат. А в первых его шести турах не выиграл ни разу — три ничьи и три поражения. Причем это как раз были туры, в которых вроде бы удобно цеплять очки: в соперниках были чешская «Славия» и турецкий «Галатасарай».

Оставалось два. И перед ними в «зону play-off» «Будё-Глимт», естественно, не входил. А вероятность, что войдет, по мнению Opta, равнялась 0,3%. Ничего странного. Нужно победить подряд двух монстров — «Манчестер Сити» и «Атлетико». И надо же, и с английским, и с испанским клубом «Будё-Глимт» справился. Более того, «Атлетико» одолел на выезде. А потом справился и с «Интером», совершив нечто без каких-либо оговорок уникальное.

В последний раз клуб из чемпионата, не входящего в «большую пятерку», сумел выиграть четыре раза подряд у клубов, отстаивающих ее честь, в 1972 году.

Но ту историю, строго говоря, и прецедентом не назовешь. В 1972-м их обыгрывал голландский «Аякс» с Йоханом Кройфом, в то время безусловный футбольный флагман, взявший в итоге Кубок европейских чемпионов.

На самом деле «Будё-Глимт» и до этого своего скачка, бывало, неплохо выступал в еврокубках. Но в «младших» — Лиге конференций, Лиге Европы, в которой весной 2025 года проник в полуфинал. В них его жертвами иногда становились заметные бренды — «Рома», «Бешикташ». Но все эти всплески было принято связывать прежде всего со спецификой расположения клуба. На его поле всем было трудно из-за условий — холод, ветер, часто снег. Плюс непривычное искусственное покрытие поля, на котором из-за климата бесполезно выращивать траву. Но сейчас эту версию как-то стыдно приводить — не работает же она. Куда актуальнее тезис романтический — про то, что даже в современном футболе не все решают деньги, а самоотдача, выучка могут брать верх над классом. Куда актуальнее слова тренера «Будё-Глимта» Хьетиля Кнутсена после миланского триумфа: «Если мы смогли, значит, любой сможет».

Квалификационный раунд play-off. Ответные матчи «Атлетико» (Испания)—«Брюгге» (Бельгия) 4:1 (Сёрлот, 23, 48, 87; Кардозо, 48 — Ордоньес, 36); первый матч 3:3. «Байер» (Германия)—«Олимпиакос» (Греция) 0:0; первый матч 2:0. «Ньюкасл» (Англия)—«Карабах» (Азербайджан) 3:2 (Тонали, 4; Жоэлинтон, 6; Ботман, 52 — Дуран, 51; Джафаргулиев, 57); первый матч 6:1. «Интер» (Италия)—«Будё-Глимт» (Норвегия) 1:2 (Бастони, 76 — Хёуге, 57; Эвьен, 72); первый матч 1:3. Выделенные команды вышли в 1/8 финала. Жеребьевка 1/8 финала пройдет 27 февраля.

Своего противника в 1/8 финала Кнутсен и его игроки узнают в пятницу, после жеребьевки раунда. В действительности вариантов всего два — либо португальский «Спортинг», либо «Манчестер Сити», страшный, но уже ведь только что пострадавший от выскочки.

Алексей Доспехов