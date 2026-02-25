В Мосстате насчитали 13,3 млн жителей в столице

В Москве живет 13,3 млн жителей. Такие данные по состоянию на январь 2025 года привел глава столичного управления Федеральной службы государственной статистики (Мосстата) Леонид Калимуллин, выступая в Мосгордуме.

Глава столичного парламента Алексей Шапошников напомнил, что в 2021 году, во время первой цифровой переписи населения, число городских жителей оценивалось в 13 млн. По словам господина Калимуллина, в Москве и Подмосковье живут 15% населения страны, которые производят 26% ВРП от всех субъектов федерации. При этом в Московской агломерации зарегистрирован 21% российских компаний, отметил глава Мосстата.

Говоря о социально-экономическом положении столицы, Леонид Калимуллин назвал два «ключевых драйвера» роста экономики. Так, он упомянул увеличившиеся в 2025 году на 21,6% обороты городского общепита (достигшие 974,3 млрд руб.). В Мосстате это связывают «не только с количеством заведений, но и с тенденцией последних лет — отказом москвичей от традиционного приготовления пищи дома».

В качестве второго драйвера городской экономики господин Калимуллин обозначил строительство. По данным Мосстата, в 2025 году объем всех строительных работ в Москве вырос почти на 17% год к году, а обороты перевалили за 2,5 трлн руб. При этом за год было введено в строй почти 7,4 млн кв. м жилья (почти 13-процентный рост в сравнении с 2024 годом). Господин Шапошников со ссылкой на данные Мосстата отметил рекордное снижение уровня зарегистрированной безработицы в Москве — до 0,2%.

Александр Воронов