Депутаты Ленобласти отказались переименовывать станцию «Девяткино» в «Комсомольскую»

Законодательное собрание Ленинградской области не поддержало инициативу коллег из Петербурга о переименовании станции метро «Девяткино» в «Комсомольскую», сообщает 47news. Вопрос рассматривался на заседании 25 февраля, однако идея пятерых депутатов-коммунистов не нашла широкой поддержки среди парламентариев.

Авторы предложения, представляющие фракцию КПРФ, посчитали, что нынешнее название якобы «не отражает значимости станции как одного из ключевых транспортных узлов». При этом каких-либо исторических или политических причин для смены вывески народные избранники не приводили.

В ходе заседания единоросс Никита Коваль предложил проголосовать по вопросу без прений, и коллеги его поддержали. В итоге лишь девять депутатов высказались за направление соответствующего обращения губернатору Петербурга Александру Беглову. Остальные парламентарии предпочли сохранить станции ее привычное имя.

Андрей Маркелов