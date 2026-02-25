Северная Осетия выделит 114 млн рублей на 12 проектов агротуризма

Правительство Северной Осетии направит 114 млн руб. на развитие 12 проектов агротуризма в 2026 году. Глава республики Сергей Меняйло объявил об этом в своем Telegram-канале, подчеркнув вклад программы в знакомство туристов с осетинской культурой и сельским хозяйством. Предприниматели получат гранты на рыбоводство, пчеловодство, выращивание ягод и другие направления.

Фото: Валерий Мельников, Коммерсантъ

За 2024–2025 годы бизнесмены Северной Осетии уже реализовали 23 проекта агротуризма на 230 млн рублей федеральных грантов. В 2025 году власти выделили 140 млн руб. на 14 инициатив, включая агроэкотуристический парк «Земля Осетия» с ландшафтными работами на 20 га, торговым павильоном, дегустационным залом, шале и зоной «Солнечный круг». Туристы участвуют в сборе урожая, уходе за животными и дегустациях вина, что повышает привлекательность сельских территорий.

Программа «Агротуризм» интегрируется с нацпроектом «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности». Общий бюджет на АПК в 2026 году достигнет почти 2 млрд руб., включая 5 мелиорационных проектов и 7 новых агроклассов в школах. Председатель кабмина Борис Джанаев отметил, что агротуризм расширяет инвестиции и знакомит гостей с традициями и природой региона.

Регион усиливает поддержку фермеров через гранты и субсидии, чтобы стимулировать туризм и производство. Агротуризм набирает обороты: гости республики все чаще выбирают аутентичные опыты в сельской местности. Это не только экономит бюджет на маркетинг, но и поддерживает местных производителей. Власти планируют новые гранты, чтобы к 2027 году удвоить число проектов.

Станислав Маслаков