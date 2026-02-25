Иран утроил экспорт нефти на фоне наращивания военного присутствия США в регионе

По данным агентства Bloomberg, ссылающегося на подсчеты исследовательской компании Kpler, Иран в несколько раз увеличил отгрузку нефти на танкеры, следующие из Персидского залива. Сообщается, что с 15 по 20 февраля было загружено 20,1 млн баррелей. Это почти в три раза больше, чем в период с 15 по 20 января, и эквивалентно более чем 3 млн баррелей в день, что значительно превышает обычный суточный объем поставок из Ирана.

Эксперты отмечают, что рост поставок нефти происходит на фоне наращивания военного присутствия США в регионе и постоянных угроз Дональда Трампа применить силу в отношении Ирана. Некоторые наблюдатели полагают, что страна, для которой экспорт нефти является одной из главных статей дохода, стремится как можно быстрее переправить топливо на экспорт, а танкеры — подальше от зоны потенциальных боевых действий. Как сообщил агентству Bloomberg соучредитель портала TankerTrackers.com, специализирующегося на анализе спутниковых снимков, Самир Мадани, Иран в последнее время загружает «как можно больше нефти», добавив, что танкеры «обязательно рассредоточатся в случае новой волны авиаударов».

Евгений Хвостик