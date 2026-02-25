ФАС контролирует ценообразование на топливо в преддверии посевной кампании

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) контролирует ценообразование на топливо в преддверии весенних посевных работ. Об этом «Ъ» сообщила пресс-служба ведомства.

«ФАС осуществляет ежедневный мониторинг ситуации на рынке нефтепродуктов, на еженедельной основе проводятся заседания Биржевого комитета», — сообщили в ведомстве. Там порекомендовали нефтяным компаниям своевременно реагировать на запросы аграриев, которые начинают закупки топлива перед посевными работами.

Территориальные органы и ФАС анализируют цены на топливо на 12 тысячах автозаправочных станций, принадлежащих вертикально интегрированным компаниям и независимым операторам, заявили в службе. В ФАС добавили, что на данный момент сельхозпроизводители к ним не обращались, и в случае возникновения нарушений ведомство на них отреагирует.