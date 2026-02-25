ЕС предложил Венгрии и Словакии альтернативный маршрут нефти в обход «Дружбы»

Координационная группа ЕС по нефти предложила Венгрии и Словакии альтернативный украинскому маршрут поставок — через Адриатический трубопровод в Хорватии. Об этом заявила представитель Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен.

«Хорватия подтвердила, что никакая российская нефть не будет поставляться в рамках этих поставок»,— сказала представитель ЕК (цитата по ТАСС). Предложенный маршрут предусматривает доставку сырья морем с последующей прокачкой. Однако он полностью подпадает под санкции ЕС, запрещающие морские поставки российской нефти. Исключения, которые имеют Будапешт и Братислава, касаются только трубопроводной сети.

По словам госпожи Итконен, Хорватия изучает юридическую возможность приема партий российской нефти с учетом санкций. При этом 20-й пакет санкций ЕС, который планируется принять, введет полный запрет на транспортировку российского сырья с использованием европейской инфраструктуры.

27 января нефтепровод «Дружба» был поврежден в результате боевых действий между Россией и Украиной. По нему в Венгрию и Словакию транзитом через Украину поступает российская нефть. До сих пор прокачка не возобновлена. Венгрия и Словакия объявили о приостановке экспорта Украине дизеля, а также пригрозили ограничить поставки электроэнергии.