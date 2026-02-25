В ВТБ рассказали о продолжающемся споре банков и маркетплейсов по скидкам

Банки и маркетплейсы пока не нашли компромиссного решения по поводу скидок при оплате товаров. Об этом рассказал председатель правления ВТБ (MOEX: VTBR) Дмитрий Пьянов на телеконференции по финансовым результатам группы.

«Я пока воспринимаю, что мы не нашли совместное консенсусное решение. Они могут оттачивать (решение.— “Ъ”) как бы долгие, долгие месяцы, кварталы, может быть, годы»,— сказал господин Пьянов (цитата по ТАСС).

Дмитрий Пьянов пояснил, что то предложение по скидкам, которое выдвинули маркетплейсы, не устраивает банки. По его словам, реальный кешбэк в банковском секторе составляет 0,7–0,8% от оборота, тогда как скидки на маркетплейсах при оплате их картами достигают 10%. Топ-менеджер ВТБ отметил, что такие скидки обеспечивают не за счет капитала банков маркетплейсов, а за счет материнских компаний. Это создает недоступное другим конкурентное преимущество.

Спор банков и маркетплейсов начался в ноябре. Тогда руководители пяти крупнейших банков направили обращение в Госдуму с предложением запретить онлайн-площадкам инвестировать в промоакции и устанавливать разные цены для держателей разных карт. Маркетплейсы считают инициативу абсурдной. По их мнению, кредитные организации пытаются нерыночным путем ограничить конкуренцию.