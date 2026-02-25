РВИО не имеет отношения к ситуации с Музеем ГУЛАГа

Российское военно-историческое общество никак не связано с ситуацией вокруг Музея истории ГУЛАГа в Москве. Об этом корреспонденту «Ъ» заявила первый заместитель исполнительного директора РВИО Александра Коновченко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александра Коновченко

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Александра Коновченко

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Музей Памяти о геноциде советского народа — это не наш проект»,— заверила она.

Госпожа Коновченко отметила, что первым музеем памяти жертв геноцида советского народа при РВИО станет музей в Гатчинском районе Ленинградской области. «Там будет создана огромная площадка, сейчас много экспертов работают над ним»,— добавила она.

Научный директор РВИО Михаил Мягков также заявил «Ъ», что ему неизвестно будущее Музея ГУЛАГа. «Позиция РВИО по вопросу этого периода нашей страны давно сформулирована. Мы должны хранить память о репрессиях, но она не должна быть политизирована — и не должна затмевать достижения народа» — сказал господин Мягков.

20 февраля стало известно, что на базе Музея истории ГУЛАГа в Москве откроется «Музей Памяти». Он будет посвящен памяти жертв геноцида советского народа в годы Великой Отечественной войны. Руководителем учреждения станет Наталья Калашникова, ранее возглавлявшая музей «Смоленская крепость». Госпожа Калашникова так описала миссию будущего музея: «Одна из его ключевых задач — сформировать у современного поколения стойкое неприятие нацизма в любых его проявлениях».

Работа прежнего музея была остановлена в ноябре 2024 года. Официальной причиной стали нарушения пожарной безопасности. Бывший директор ГМИИ им. Пушкина Елизавета Лихачева назвала повод для закрытия «мягко говоря, странным».

Полина Мотызлевская, Александр Черных