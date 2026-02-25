В Тюмени потребовали срочно очистить снег с 800 крыш

В Тюмени срочная очистка от снега по данным на 18 февраля требовалась 800 кровлям, сообщил в своих социальных сетях глава города Максим Афанасьев. 20 крыш находятся под особым контролем.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

С начала года из-за неправильной очистки крыш наложили штрафы на 680 тыс. руб. В Тюмени более 2,6 тыс. скатных крыш, ежедневно квартальные инспекторы проводях обходы.

«Информация фиксируется в электронном виде, а на ежедневных селекторных совещаниях рассматриваются результаты проведенных управляющими компаниями работ, корректируются графики уборки»,— написал господин Афанасьев.

Особое внимание в администрации планируют уделить состоянию козырьков балконов и входных групп. Мэр призвал организации выполнять требования закона и реагировать на изменения погодных условий.

Напомним, в середине февраля в Лянторе (ХМАО — Югра) подросток 2013 года погиб под снегом, сошедшим с крыши крытого хоккейного корта «Штурм». Еще один подросток получил травмы.

Анна Капустина